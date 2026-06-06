「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）

球審を務めた真鍋勝巳審判員が試合後、自身に向けた暴言により退場を宣告した阪神・森下について「具体的なことは彼が言った言葉ですから彼に聞いて下さい」と話した。

森下は五回２死一塁で１ボール２ストライクから空振り三振に倒れた。真鍋球審と言い争うような形でベンチへ戻り、退場を宣告された。真鍋球審は「森下選手を暴言により退場といたします」と場内にアナウンスした。森下が退場処分を受けるのはプロ入り後初めてだった。

真鍋球審は「ベンチに引き下がって。ベンチの中までですね」として、打席からベンチに戻る間のやり取りの中で森下から暴言があった説明。「その場（打席中）ではなかった。三振後、始まったという形ですね」とした。

ベンチに戻る直前に森下が見せたジェスチャーについては「それは皆さんが見られた通り、皆さんが感じられた通りだと思います」と話した。暴言は一言ではなかったのかと問われると「警告はしました。一度ね。『もうそれ以上言うな』と。それでもまだ続けたので退場ということです」と説明した。

試合後、森下は自身の退場について「特に話すことはありません」と話した。