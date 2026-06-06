開催：2026.6.6

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 10 - 3 [レッズ]

MLBの試合が6日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレッズが対戦した。

カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

1回表、4番 サル・スチュワート 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 STL 0-2 CIN、6番 ユジニオ・スアレス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 STL 0-3 CIN

1回裏、5番 ブライアン・トーレス 4球目を打ってセカンドゴロ しかしファーストがエラーでカージナルス得点 STL 1-3 CIN、ピッチャー ブラディ・シンガーがワイルドピッチでカージナルス得点 STL 2-3 CIN

3回裏、3番 アレク・バールソン 初球を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 3-3 CIN

5回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 4-3 CIN

6回裏、1番 ラーズ・ヌートバー 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 5-3 CIN、2番 イバン・へレラ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 6-3 CIN、6番 マシン・ウィン カウント0-0から押し出しの死球でカージナルス得点 STL 7-3 CIN、7番 ホセ・フェルミン 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 8-3 CIN、8番 ジミー・クルックス カウント3-1から押し出しの四球でカージナルス得点 STL 9-3 CIN、9番 ビクター・スコット カウント3-2から押し出しの四球でカージナルス得点 STL 10-3 CIN

試合は10対3でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのハンター・ドビンズで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで2勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 12:32:16 更新