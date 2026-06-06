◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月６日、美浦トレセン

異例の調整でＧ１に挑む。シックスペンス（牡５歳、父キズナ）が、レース前日に破格の時計をマークした。角馬場で調整した後にダートコースでキャンター。これで終わる陣営も多いが、厩舎にはまだ向かわない。その次はＷコースに移動すると、序盤こそゆっくりなペースだったが、スタンド前の直線は追い切りのようなスピードで駆け抜け、馬なりでしまい１ハロン１２秒１（５ハロン７７秒５）を叩き出した。

山崎助手は「予定通りです。体を大きく動かしました。転厩初戦のマイラーズＣより、この馬としては歩様がなめらかですごくいいです。今日の動きも目いっぱいやったわけではないですが、ハミを自ら取って、スッと行けたので良かったです」と前走以上の好感触をつかんでいる。

さらに今回は５月３１日の稽古でつけたブリンカーをレースでも着用する予定。「日曜につけてみて競馬でもつけてみようと。気を抜いていると感じさせる部分もあるので、もう少し何かを持っている感じがあります」と、不敵な笑みを浮かべる同助手。攻めの姿勢でＧ１での大変身を狙う。