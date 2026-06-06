岡本和真はオールスターに相応しいのか？　米メディアが和製大砲の“エリート指標”を分析「詳しく見ると異なる姿」「十分な選出理由がある」

本塁打、打点でチームトップに立つ岡本。バットで牽引している(C)Getty Images

MLBは現地時間6月3日よりオールスターゲーム1次ファン投票がスタートした。今年も球宴の舞台に立つトッププレーヤーとして各球団から誰が選ばれるのか、投票をめぐっての話題が本格的に熱を帯びることになる。

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その中で、6月4日には米スポーツサイト『HEAVY』が、ブルージェイズの岡本和真について、「アメリカンリーグのオールスターに選ばれるべきなのか？」と問いかけており、その可能性について論じている。

同メディアは、岡本の現時点での2割台前半の打率、13本塁打などの成績に触れ、「リーグ屈指の内野手たちと比べると、決して目を引く数字ではない」としながらも、その一方で、「データを詳しく見ていくと、まったく異なる姿が浮かび上がってくる」などと評しており、打撃面の各指標について言及。米解析ツール『Statcast』により示されたデータを紹介しており、「平均打球速度は92.8マイル（約149.3キロ）に達し、打球の半数以上がハードヒットに分類されている」と説いており、他にも、「バレル率：91パーセンタイル」「ハードヒット率：96パーセンタイル」などと記している。

その上で同メディアは、「ブルージェイズの打者の中で、オカモトほど強烈な打球を安定して放っている選手は多くない」と論じており、その他の指標などから「現在、13本塁打を記録しているが、打球内容から推定される本塁打数は約23本。これほど継続的に相手へダメージを与える打球を生み出している打者は多くない」と強調。