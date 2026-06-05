■＜FEST. INAZUMA 2026＞

日程：2026年9月19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)

会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 (滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)

［LIVE AREA］開場 / 開演 / 終演：10:00 / 11:30 / 19:00 (各日とも予定)

［FREE AREA］開場：9:00

※雨天決行(荒天の場合は中止)

出演アーティスト：(50音順)

▼9月19日(土)

GENERATIONS / T.M.Revolution / トゲナシトゲアリ / MAZZEL / ももいろクローバーZ / RAISE A SUILEN / ONE N’ ONLY and more

▼9月20日(日)

IMP. / STARGLOW / Da-iCE / 西川貴教 / ≠ME / Hearts2Hearts / RIIZE / WANDS and more

▼9月21日(月・祝)

abingdon boys school / 川崎鷹也 / Chevon / -真天地開闢集団-ジグザグ / Novelbright / フレデリック / MONGOL800 and more

＜チケットオフィシャル2次先行受付中＞

■受付URL：https://eplus.jp/fest-inazuma/

■受付締切：6月14日(日)23:59

▼受付券種：

[GA 19日券 / GA 20日券 / GA 21日券] 各￥15,000(税込)

[VIP (Left / Right) 19日券 /20日券 / 21日券] 【プレミアム特典付き】 各￥33,000(税込)

[VVIP 19日券 / 20日券 / 21日券] 【プレミアム特典付き】 各￥38,000(税込)

受付券種詳細：https://fest-inazuma.com/ticket/

■受付方式：抽選

■枚数制限：[GA] お一人様各4枚まで / [VIP] [VVIP]お一人様各2枚まで

※3歳以上有料。

※公演日によって出演アーティストが異なります。

※出演アーティストは変更になる場合がございます。

※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (土日祝除く 12:00〜17:00)