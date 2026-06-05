＜FEST. INAZUMA2026＞、第2弾出演者にIMP.、Da-iCEら6組
西川貴教が発起人となり毎秋琵琶湖岸で開催してきた大型野外ライブイベント＜イナズマロック フェス＞が、今年より＜FEST. INAZUMA（フェスト イナズマ）＞と名称を改めて開催される。このたびイベントの第2弾出演アーティストが発表となった。
2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩「イナズマ」として定着しているこのイベントは、今年で18年目を迎え、9月19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)の三日間、おなじみの滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。
LIVE AREAへの第2弾出演アーティストとして発表されたのは9月19日(土)にMAZZEL、9月20日(日)にIMP.、Da-iCE、≠ME、9月21日(月・祝)に川崎鷹也、フレデリックの計6組。今後も出演アーティストの追加発表が行なわれる予定だ。チケットは現在オフィシャル2次先行を受付中。
■＜FEST. INAZUMA 2026＞
日程：2026年9月19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)
会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 (滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)
［LIVE AREA］開場 / 開演 / 終演：10:00 / 11:30 / 19:00 (各日とも予定)
［FREE AREA］開場：9:00
※雨天決行(荒天の場合は中止)
出演アーティスト：(50音順)
▼9月19日(土)
GENERATIONS / T.M.Revolution / トゲナシトゲアリ / MAZZEL / ももいろクローバーZ / RAISE A SUILEN / ONE N’ ONLY and more
▼9月20日(日)
IMP. / STARGLOW / Da-iCE / 西川貴教 / ≠ME / Hearts2Hearts / RIIZE / WANDS and more
▼9月21日(月・祝)
abingdon boys school / 川崎鷹也 / Chevon / -真天地開闢集団-ジグザグ / Novelbright / フレデリック / MONGOL800 and more
＜チケットオフィシャル2次先行受付中＞
■受付URL：https://eplus.jp/fest-inazuma/
■受付締切：6月14日(日)23:59
▼受付券種：
[GA 19日券 / GA 20日券 / GA 21日券] 各￥15,000(税込)
[VIP (Left / Right) 19日券 /20日券 / 21日券] 【プレミアム特典付き】 各￥33,000(税込)
[VVIP 19日券 / 20日券 / 21日券] 【プレミアム特典付き】 各￥38,000(税込)
受付券種詳細：https://fest-inazuma.com/ticket/
■受付方式：抽選
■枚数制限：[GA] お一人様各4枚まで / [VIP] [VVIP]お一人様各2枚まで
※3歳以上有料。
※公演日によって出演アーティストが異なります。
※出演アーティストは変更になる場合がございます。
※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (土日祝除く 12:00〜17:00)
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