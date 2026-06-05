百貨店『阪急うめだ本店』は、おかき・せんべいの魅力を伝えるイベントを開催する。6月10日から始まるのは「あられ、せんべい、いとをかき。」。いったいどんなものなのか。

おかき・せんべいの祭典!? 阪急うめだ本店で開催 6月10日〜

あられ、せんべい、いとをかき。

これまでも、あんこやクッキーなどさまざまなお菓子に特化した催事を行ってきた『阪急うめだ本店』。近年、海外での「OKAKI」人気や、若年層による「ネオ和菓子」ブームなど、おかき・せんべいを取り巻く環境は劇的に変化している、と同社。

そこで今回は初めておかき・せんべいに焦点をあて、伝統を守り続ける老舗の味から、まるで洋菓子のようなビジュアルの「ネオをかき」など、約80ブランド約500種類の「和の焼菓子」を集めた。

まずは、写真映えしそうなグラスパフェや、お茶とのペアリングが楽しめるスイーツ「をかきカフェ」を見ていこう。

おかきグラスパフェ みそショコラオレンジ（1杯）税込1201円

こんなパフェ、見たことないのではないだろうか。“おかきグラスパフェ”の「みそショコラオレンジ」は、香ばしいおかきに、濃厚なソフトクリームが重なり合う新しい和スイーツだ。パフェのソフトクリームの下の部分といえば、クリームもしくはクッキーなどのイメージがあるが、今回は違う。一番上のオレンジもかわいらしくて写真映えする。もう1種「フロマージュバニラレモン」も販売予定のため、好みのほうをチョイスしよう。

カスタムおかきソフト（1個）税込648円

「カスタムおかきソフト」もおもしろい。好みのおかき・せんべいにソフトクリームとソースを組み合わせて、自分好みの一品にするといったもので、塩キャラメル、黒胡椒、柚子胡椒、カレー味から選べるという。甘党の人は甘×甘でもいいだろうし、甘じょっぱい組み合わせも楽しめそうだ。

煎茶セット（1人前）税込801円

「煎茶セット」は、日本茶専門店『煎茶堂東京』がおかきのために厳選した一杯とおかきが楽しめるセットだ。おかき・せんべいのお供と言えば日本茶。今回は煎茶・ほうじ茶の2種から選べる。日本茶×おかきの最高の組み合わせをじっくり堪能したい。

続いて、まるで洋菓子!?のようなビジュアルに、パッケージや味がユニークな「ネオおかき」を見ていこう。

『志満秀』クアトロえびチーズ・クアトロえびチーズ ルッソ（1箱）各税込1188円

「クアトロえびチーズ・クアトロえびチーズ ルッソ」は、まるでマカロンのよう！ 薄くカラフルなえびせんべいに、濃厚チーズをサンドしており、えびせんべいと風味豊かなチーズソースが絶妙にマッチするそう。カラフルな見た目が楽しく、お土産やちょっとしたプレゼントにも喜ばれそうだ。

『BYTEN』New sound of OKAKI 各税込600円、ORCHESTRAパック 税込5500円

「New sound of OKAKI」は、ジャズと楽しめるおかきとして、パッケージの中に、味ごとのジャズのプレイリストが入っているという。パッケージにはピアノ、トランペットなどの楽器も描いてあり可愛らしい。見ても楽しく、食べた後も聴いて楽しく、1つのおかきで色々な楽しみ方ができるのが嬉しいポイント。

全国のレアおかき＆定番おかき 実演販売も！

そして日本全国から、その土地でしか買えないレアなおかきも集結する。

ご当地＆フレーバーをかき

『hokka（北陸製菓）』ビーバーコンプリートセット（6袋入り）税込1201円、【実演販売】アツ！アツ！ビーバー（1人前）税込501円

『ぼんち』味あわせ 醤油薫る塩バター味（1袋）税込301円【阪急うめだ本店先行販売】

金沢のソウルフードとも言われる『ビーバー』の新作キムチ味、大阪『ぼんち』の阪急うめだ本店先行販売の塩バター味などが登場する。そのほか、トムヤムクン味・トリュフソルト味といった、お酒にも合いそうな「進化系フレーバー」のあられ等が多数販売されるという。普段はなかなか食べられない各地のおかきを味わおう。

【実演販売】『京煎堂』濃抹茶ソフトクリーム（1本）税込801円

【実演販売】『桂新堂』焼きたて生桜えび煎餅（1枚）税込550円［各日販売予定数350］

今回の目玉は新しいものだけではない。数百年続く伝統の職人技に、現代のエッセンスを加えた逸品まで、老舗自慢の商品も勢ぞろいする。会場では、京都の老舗煎餅店こだわりの抹茶コーンで味わう、北海道産限定乳と宇治抹茶をブレンドした濃抹茶ソフトクリームや、焼きたての「生桜えび煎餅」の実演販売なども登場する。煎餅店がこだわったコーン…どんな味なのかぜひ試したいところだ。

『浅くさ中村屋』草加煎餅 ざらめ・抹茶・白砂糖（5枚入り）各税込453円

『せんべいや喜八堂』左）しょうゆせんべい（1袋）税込972円、右）にんにくせんべい（1袋）税込842円

『麻布十番たぬき煎餅』左）たぬ吉（13個入り）税込594円、右）大狸（5枚入り）税込594円

そのほか、食べ応えのある草加煎餅や、米×醤油のシンプルな煎餅、長年愛され続けるチーズ煎餅など、定番おかきも登場。

うつわ ※画像はイメージ

さらには、おかきに合う「うつわ」まで販売され、美しいガラスや漆器、ポップなデザインまで揃っているという。お気に入りのうつわを見つけて、おかきライフを彩りたい。

2026年6月10日（水）〜15日（月）の6日間、日本伝統の焼菓子、あられ・おかき・せんべいに染まる『阪急うめだ本店』。懐かしいものから見たことのないものまで、さまざまな出会いを楽しめそうだ。和の焼菓子のよさを再発見しに、ぜひ足を運んでみては。

期間：2026年6月10日（水）〜6月15日（月）※最終日は午後5時終了

場所：阪急うめだ本店9階 催場（大阪府大阪市）

※表示価格は、消費税を含んだ税込価格。店内飲食の場合は本体価格に消費税率10％を加える

※商品は売切れの場合もある

※写真はイメージ

※イベントは事情により中止・変更する場合がある

【画像】マカロンみたいなせんべいってどんなの!? 見た目も可愛いお土産にもぴったりな新感覚せんべい（17枚）