■我慢しない「賢く健康的なお酒の飲み方」

キンキンに冷えたビールやワインがおいしい季節が近づいてきました。初夏のビアガーデン解禁を待ち望んでいる方も多いのではないでしょうか。お酒は「百薬の長」ともいわれる一方で、身体への負担や翌日の二日酔いが気になるのも事実。特にこれからの季節は、心地よい夜風に油断してついつい飲みすぎてしまうリスクも潜んでいます。

そこで今回は、ビジネスパーソンが知っておくべき「賢く健康的なお酒との付き合い方」をテーマに、プレジデントオンラインのヒット記事から編集部が厳選した3本をご紹介します。

一本目は、糖尿病専門医の牧田善二さんが明かす「飲みすぎさえしなければ、むしろ血糖値を下げてくれる」というお酒の新常識。定番のウイスキーや焼酎を上回るメリットを秘めた、家族や友人と楽しむのに最適な「おすすめのお酒」をご紹介します。

二本目は、産業医の池井佑丞さんが教える二日酔い対策です。二日酔いを防ぐ最強食材だという、コンビニにも売っている「おつまみ」に注目します。アルコールの吸収をコントロールして翌日の仕事に響かせないセルフケア術は必見です。

三本目は、国の飲酒ガイドラインの裏側に迫る記事。適切な飲酒量として大々的に報道された「1日にロング缶1本まで」という基準のカラクリに、医師の大脇幸志郎さんが迫ります。

無理な禁酒も、翌朝のパフォーマンス低下も、もう必要ありません。お酒が一番おいしいこれからの季節をスマートに楽しみつくすヒントを、ぜひチェックしてください。

■焼酎でもウイスキーでもない…医師｢血糖値を下げ強い抗酸化作用のあるおすすめの"お酒の種類"｣

（2026年2月19日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／AEKACHAI LUNGMIN）

健康維持につながる食習慣は何か。医師の牧田善二さんは「アルコールは飲みすぎなければ血糖値を下げ、患者さんにもおすすめしている。私はウイスキーにはまっているが、食事時に家族や友人とおしゃべりしながら飲むのにおすすめのお酒がある」という――。<続きを読む>

■ウコンでも牛乳でもない…医師が二日酔い防止で｢乾杯のビール｣の前に食べることを勧める"コンビニ食材"

（2025年12月19日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／ahirao_photo）

二日酔いを防ぐための方法はあるか。産業医の池井佑丞さんは「近年の研究で、二日酔いの重症度は飲酒量だけで決まるわけではないことが明らかになってきた。事前の準備や適切なヘルスケアで、多くの場合は負担を軽減できる」という――。<続きを読む>

■厚労省の目安｢1日にロング缶1本｣はアテにならない…｢飲んでいいお酒の量｣がコロコロ変わっている本当の理由

（2024年4月19日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／katleho Seisa）

2024年2月19日に厚生労働省が「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表しました。報道では、このガイドラインによって、1日あたりの「純アルコール量」で男性40g以上、女性20g以上の摂取は生活習慣病のリ…<続きを読む>

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）