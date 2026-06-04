大谷は6回無失点で6勝目…打っても5出塁

【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回2安打無失点で今季6勝目を挙げた。打っても3安打2四球の活躍を見せた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷を大絶賛した。

大谷は3回までパーフェクト投球を披露。4回2死から初安打を許したものの、後続を断ってゼロに抑えた。6回は1死一、二塁のピンチを作るも、好打者キャロルを併殺打に打ち取り、ガッツポーズをかかげた。

また、打席でも躍動した。初回に二塁への内野安打を放つと、3回と4回には四球で出塁。9回の第6打席に右安打を放ち、1試合5出塁とした。1試合3安打は2試合ぶり今季6度目となった。

試合後、ロバーツ監督も偉才のパフォーマンスにご満悦の様子だった。「きょうはとてもよかった。よかった。重要な場面では球速がでていたし、制球も（前回登板より）よかった。過去数登板ほど、悪戦苦闘しながら投げているということはなかった」と称賛の言葉を続けた。

具体的に投手・大谷は何が良かったのか。「何球かスイーパーを投げ、カーブも少し織り交ぜていた。いいリズムで投げられていた」とみる。その上で、大谷以外の打線も活発でしっかりと援護し、「彼の打撃で安心できるほどリードを奪えたのもよかった。彼らは（投手大谷に対して）あまりできなかった」と話した。（Full-Count編集部）