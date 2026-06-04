「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」４日午後１時現在でテラスカイ<3915.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



テラスカイは前日のストップ高に続き、きょうも急速に株価水準を切り上げ、一時ストップ高目前の６８５円高は３７１５円まで買われる場面があった。ここ日米で量子コンピューター関連株に投資マネーが流入する状況にあり、同社株もその関連有力銘柄の一角として物色人気を集めている。６月１日には、同社傘下で量子コンピューター向けソフトウェアを手掛けるＱｕｅｍｉｘ（キューミックス）が三井金属<5706.T>と共同で量子コンピューターを活用した材料開発を大幅に効率化する新技術を開発したことを発表し、物色人気に拍車がかかった経緯がある。きょうはストップ高目前まで買われた後は上げ幅を急速に縮小し長い上ヒゲをつけた形だが、下値では押し目買い意欲も旺盛だ。



出所：MINKABU PRESS