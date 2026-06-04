「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）

スタンドから漏れるため息とともに、スコアボードに大きな「２」が刻まれた。勝敗の分かれ目となったのは、阪神守備のほころび。藤川球児監督は「全てにおいて球際の強さを持たなければいけないし、悔しいですけどね。あした以降につなげていく。それしかない」と硬い表情を崩すことなく、惜敗を振り返った。

指摘したプレーは１点を追う七回に起きた。２死二、三塁で遊撃・小幡が長谷川のゴロをファンブル。さらに一塁への悪送球が重なり、２失策で２点を失った。

小幡の先発出場は５月１６日・広島戦以来１３試合ぶりだったが、指揮官は「強い選手でなければいけないし、その一歩が踏み出せる選手しか、こういう戦いにおいては大きな差になりますから。強さを持った選手が、この舞台には必要」と厳しい言葉で奮起を促した。グラウンドに立つ以上は相手に立ち向かいながら、勝利への執念を燃やさなければならない。スタメン、ベンチスタートを問わず、戦う心構えを体現する姿を求めた。

打線は九回の反撃も及ばず、西武戦は昨年から４連敗。甲子園４連敗となり、今季の本拠地では１１勝１２敗１分けと黒星が先行する。「とにかく攻めるということですね。守っていてもね。一つずつこういう課題が出て、それをチームとして乗り越えて戦っていく。そこですね」と藤川監督。敗戦を糧に、チーム全体で果敢に勝利を目指す。