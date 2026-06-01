STARGLOW、3rdシングル「Drivin’ My Life」新アーティストビジュアル解禁
STARGLOWが、7月22日(水)にリリースされる3rdシングル「Drivin’ My Life」の新アーティスト写真を公開した。
新アーティスト写真は、先日公開されたジャケットアートワークの世界観そのままに、ジュースやお菓子を手にリラックスする、メンバーの自然体な表情を切り取った1枚に仕上がっている。
3rdシングルは、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日(月)に先行配信された「Good Boys Anthem」、24年にRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定。
パッケージは全6形態でのリリースとなり、それぞれに豪華なコンテンツが用意されている。 映像コンテンツとして、初回盤Aには2曲のMVとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録。また、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesがコンパイルされる。
さらに、オリジナルグッズ「Memory Film Roll Keyring (メモリーフィルムロールキーリング)・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品も展開される。
くわえて、BMSG MUSIC SHOP限定での早期予約特典として、本シングル予約者を対象に、抽選で『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』リハーサル観覧&オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。
◾️3rdシングル「Drivin’ My Life」
2026年7月22日（水）リリース
購入：https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife
詳細：https://starglow.tokyo/news/music/978/
▼BMSG MUSIC SHOP早期予約特典
https://bmsg-music-shop.com/collections/202608event
▼CD収録内容（予定）※全品番共通
01.Drivin’ My Life
02.Good Boys Anthem
03.GOTH -STARGLOW Ver.-
○初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61738/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードA (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼DVD収録内容（予定）
01.Drivin’ My Life -Music Video-
02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-
03.Good Boys Anthem -Music Video-
04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes-
○初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61739/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードB (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼DVD収録内容（予定）
01.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定)
○通常盤【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61740
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61741/B
価格 : \4,620（税込）
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61741
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61742/B
価格 : \4,620（税込）
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61742
▼DVD収録内容（予定） (AVC1-61741/B・AVC1-61742/B 共通)
01.Drivin’ My Life -Music Video-
02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-
03.Good Boys Anthem -Music Video-
04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes-
05.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定)
06.Drivin’ My Life -Photo Shooting Behind The Scenes-
○BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース
[販売期間：6月9日(火)11:59まで]
BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】
初回生産限定
同梱 : CD+バンドルグッズ (メモリーフィルムロールキーリング・オリジナル集合トレーディングカード付き)
品番 : AVZ1-61743
価格 : \3,795 (税込) / \3,450 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61743i
▼先行配信「Good Boys Anthem」
2026年5月25日（水）リリース
詳細：https://starglow.tokyo/news/music/980/
◾️LIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』
2026年7月29日（水）リリース
購入：https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar
詳細：https://starglow.tokyo/news/live/979
○初回生産限定盤【2DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVBD-36132〜3
価格 : \8,800（税込）
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○初回生産限定盤【2Blu-ray(スマプラ対応)】
品番 : AVXD-36134〜5
価格 : \8,800（税込）
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
DISC-1
●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”
-OPENING-
01. Moonchaser
02. GOTH
03. My Job
-MC-
04. 感電
05. 優しさ
06. 何様
07. KARATE KID
-MC-
08. Love Myself ’26
09. Green Light
10. Blast Off
11. Secret Garden
12. PIECES -STARGLOW Ver.-
13. Star Wish
-MC-
14. Forked Road
15. Moonchaser
●Documentary of “Wish upon a star”
DISC-2
●FOCUS CAM
Star Wish -RUI Ver.-
Star Wish -TAIKI Ver.-
Star Wish -KANON Ver.-
Star Wish -GOICHI Ver.-
Star Wish -ADAM Ver.-
Green Light -RUI Ver.-
Green Light -TAIKI Ver.-
Green Light -KANON Ver.-
Green Light -GOICHI Ver.-
Green Light -ADAM Ver.-
○通常盤【DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVBD-36136
価格 : \5,500（税込）
初回仕様 : デジパック
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○通常盤【Blu-ray(スマプラ対応)】
品番 : AVXD-36137
価格 : \5,500（税込）
初回仕様 : デジパック
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼収録内容（予定）(AVBD-36136・AVXD-36137 共通)
●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”
-OPENING-
01. Moonchaser
02. GOTH
03. My Job
-MC-
04. 感電
05. 優しさ
06. 何様
07. KARATE KID
-MC-
08. Love Myself ’26
09. Green Light
10. Blast Off
11. Secret Garden
12. PIECES -STARGLOW Ver.-
13. Star Wish
-MC-
14. Forked Road
15. Moonchaser
●Documentary of “Wish upon a star”
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞
特設サイト：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
・神奈川・横浜アリーナ
2026年8月1日（土）OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月2日（日）OPEN 16:30 / START 17:30
▼お問い合わせ
クリエイティブマン
03-3499-6669(月水金 12:00〜16:00 / 祝日 休業)
・兵庫・GLION ARENA KOBE
2026年8月8日（土）OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月9日（日）OPEN 16:30 / START 17:30
▼お問い合わせ
YUMEBANCHI（大阪）
06-6341-3525 平日12:00〜17:00 (土日祝休)
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
アップグレードチケット：後日詳細発表
全席指定：9,900円（税込）
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
2026年
4月10日（⾦）千葉・森のホール21
4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール
5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール
5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA
5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場
6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール
6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール
6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール
7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ
7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール
7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール
7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場
▼チケット料金
全席指定：9,900円（税込）
※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。
※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。
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