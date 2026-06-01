ストーブ前が大好きな猫さんたち。お気に入りの場所を取り合いしていたら、シンクロ率100%なまさかの展開に！この様子がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で233万回以上も再生され、「マジでかわいい」「ストーブ前は楽園なんですね～」「野生の猫さんでは見られないリラックススタイル可愛いすぎます」といった声が寄せられました！

【動画：2匹の猫が『ストーブ前を取り合っている』と思ったら…まさかの『可愛すぎる光景』】

ストーブ前を取り合いしていると思ったら…

Instagramアカウント「双子の星★チュンセとポウセ(@chunse_and_pose)」さまは、保護猫兄弟の「チュンセ」くんと「ポウセ」くんの暮らしを紹介しています。

冬になると、ストーブ前が大好きな2匹。この日も飼い主さんがストーブ前を覗いてみると……

ストーブ前を取り合いしていたそうです。しかし、より近くに寄って見てみると、あることに気づきます。

そう、2匹はまったく同じポーズでストーブ前を占拠していたのです！床に寝転び、両足をグーっと伸ばし、少し胴体を反らせたポーズで密着している2匹……さすが兄弟です！シンクロ率が100％！

状況的に、ポウセくんが寝転がっているところに、ストーブとポウセくんの間にチュンセくんが割り込んだ、という経緯でしょうか。なんだか微笑ましいですね！

別日も仲良くストーブ前に

また別の日には、やはりストーブ前で寄り添い合うように寝転がっている2匹の姿が！この日も向きは違えど、ポーズはまったく一緒だったのだそう。

そして、また別の日。この日も一緒に仲良くストーブ前を陣取っているかと思いきや……

なんとチュンセくんが独り占め！ポウセくんが一緒に暖まろうとすると、軽く威嚇して「今は僕が独り占めしているの！」と怒られてしまいました……。

ストーブ争奪戦は仁義なき戦い！ストーブ大好きなチュンセくんとポウセくんなのでした！

ストーブ大好き猫さんたちのシンクロ率が話題に

ストーブ大好きな2匹の猫さんたちによるストーブ前争奪戦。その結果、シンクロ率100%のポージングを見せた2匹の様子は、Instagramでも大きな話題になりました。

コメント欄には「全身で温まってますね」「可愛すぎます～♡」「バンザイするほど、ストーブ前は楽園なんですね～」「野生の猫さんでは見られないお腹だしたリラックススタイル可愛いすぎます」といった声が寄せられました！

そんな2匹の日常は、Instagramアカウント「双子の星★チュンセとポウセ」さまでご覧いただけます。

チュンセくん、ポウセくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「双子の星★チュンセとポウセ(@chunse_and_pose)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。