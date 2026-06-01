ロイ・ハーグローヴ率いるプロジェクト The RH FactorことRoy Hargrove’s The RH Factorが、8月13日にビルボードライブ東京、8月16日にビルボードライブ大阪で来日公演を開催する。

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今回は、ロイの妻 アイダ・ブランデスと娘 カマラ・ハーグローヴによって設立された『Roy Hargrove Legacy』のもと、ロイと学生時代から親交を持つキース・アンダーソン、最初期から彼を支えたジェイソン・トーマスとボビー・スパークス、1stアルバムにも参加したレジー・ワシントンとウィリー・ジョーンズ3世といったオリジナルメンバーたちが集結。さらに、グループのサウンドを象徴する存在の1人であるZhanéのルネー・ヌーヴィルを迎え、ロイが遺したスピリットと唯一無二のグルーヴを現代に蘇らせる。

ロイは1990年代初頭の日米混成プロジェクト『The Jazz Networks』をはじめ、長年にわたり日本との深い関係を築いてきたアーティストでもある。Quintet、Big Band、The RH Factorなどさまざまな編成で幾度となく来日し、日本のオーディエンスと特別な絆を育んできた。同公演では、ロイが愛したこの場所で再び鳴らされるグルーヴとスピリットをライブで体感できるという。

なお同公演のチケットは、6月10日正午よりClub BBL会員、法人会員先行（ビルボードライブ）が受付開始予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）