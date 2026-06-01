夫の実家に帰省した日、ふとカーテン裏が気になった投稿者さま。そっとカーテンをめくってみると、そこに広がる光景に驚愕！その想定外な光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で398万回以上も再生され、「どういう状態(笑)」「ええ…？？？って猫こっち見てるけどそれこっちも同じ気持ちやで」といった声が寄せられました。

【動画：ふとカーテンをめくったら、『2匹の猫』が……想定外な『とんでもない光景』】

カーテン裏を覗いてみると…

TikTokアカウント「アイジナエンド❤️（@2bu5ma）」さまは、投稿者さまのご自宅の猫ちゃんや、旦那さんの実家に住む猫ちゃんたち、そして投稿者さまのご実家に住む猫ちゃんたち、と大勢の猫さんの暮らしを不定期に紹介しています。

この日は旦那さんの実家に帰省したという投稿者さま。ふと、カーテンの裏が気になり、そっとめくってみると……

なんと、障子の枠に2匹の猫さんが重なるように乗っているではありませんか！

しかも上にいる猫さんは、まさにSASUKE状態！前足でしっかり枠を掴み、ぶら下がるように耐えています。そして、そんな猫さんに押し潰されるように座るもう1匹の猫さん。その状態は、居心地いいのでしょうか……？

「助けて…」「何見てるん？」

おそらく、先に枠の上に乗って休んでいたのは下にいる猫さんなのでしょう。しかし、休んでいたところにもう1匹、猫さんがやってきてしまい、思わぬ状態になったと予想。

お顔のお肉も寄せられるほど、強い圧で押し潰されている下の猫さん。どことなく困惑しているような、「ちょっと……助けてください」と言っているようにも見えます（笑）

そして、そんな猫さんの上に乗るように、SASUKE状態を披露している猫さんはというと……

な、なんか圧がすごい！まるで「何見てるん？」と言っているような、目を見開いて見下ろしている表情からは、邪魔するなという圧を感じます……。いえ、もしかすると助けを求めている……？

2匹の猫による衝撃的な光景が大反響！

思わぬ光景に遭遇してしまった投稿者さまの体験は、TikTokに投稿されると瞬く間に反響が寄せられ、記事執筆時点で398万回も再生されています。

コメント欄には「下の子の負担がすごい」「なぜ…バレた！？みたいな顔が愛しいw」「上の段の子のお手々と表情www」「動かなければまだバレてないと思ってる 可愛い」といった声が寄せられました！

実はこの障子の枠、子猫時代からこのお家の猫ちゃんたちに大人気スポットだったようです。

3つのお家で暮らす猫さんたちの愉快で気ままなニャンコライフは、TikTokアカウント「アイジナエンド❤️（@2bu5ma）」さまで紹介されています！

猫さんたち、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@2bu5ma」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。