5月27日、ファンの間で《開始30分で売り切れに……》との困惑の声が相次いだ。

【写真】「傘につけたら盗まれそう」争奪戦が起きている山田の“めじるし”チャーム

STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストの公式グッズを扱う通販サイト「ファミクラストア」で、『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y?』オフィシャルグッズの販売がスタートしたのだが、その中の山田涼介の最新ツアーグッズ「チャームセット」が早くも争奪戦となっている。

サイト上では「予約受付中」と表示されているにもかかわらず、通常表示される注文ボタンが確認できない状態となっており、ファンからは悲鳴が続出。

《もう注文ボタンがない》

《一瞬で終わったの？》

《会場販売で買えるといいなぁ……》

今回のグッズラインナップには、山田のビジュアルが大きくあしらわれたジャンボうちわやパンフレット、Tシャツなどおなじみのアイテムが並ぶなか、ひときわ注目を集めているのが2個セット2500円の「チャームセット」だ。

いまブームとなっている“めじるしチャーム”とは、シリコン製のリングに小さなモチーフやキャラクターが付いたアクセサリー。ビニール傘の持ち手やペットボトル、ポーチのファスナーなどに装着し、「これは自分のもの」とひと目でわかる“目印”として使うアイテムだ。

最近では実用性だけでなく、バッグやポーチに“じゃら付け”して楽しむのがトレンドとなっており、SNSを中心に人気が急拡大。ちいかわやヨッシーなどのキャラクター商品は、ガチャ売り場で即完売や整理券配布が行われるほどの人気を集め、一大ブームとなっている。

そんな流行の真っただ中に山田が投入した今回の商品に、SNSでは、

《流行押さえてくるのさすが》

《かわいすぎる》

《傘につけたいけど盗まれそう》

と歓喜の声が続出。本来は盗難防止の“目印”としても使えるアイテムだが、山田デザインともなれば話は別。「むしろ目立ちすぎて狙われそう」と、うれしい悲鳴まで上がっている。

流行を取り入れたグッズ展開と山田の高い人気が重なり、チャームセットをめぐる争奪戦はしばらく続きそうだ。