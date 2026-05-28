渡辺美奈代、夫婦水入らずのふたり夕食披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が26日、オフィシャルブログを更新。夫婦水入らずの夕食メニューを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺はブログを更新すると「夕食の準備始めまーす」とコメントし、「頂いたアスパラ」とカットした鮮やかなグリーンのアスパラガスの写真を公開。みずみずしいアスパラがボウルいっぱいに入っており、食卓への期待が高まる１枚となっている。
続けて更新した「夫婦ふたり」と題したブログでは、「夜ごはんは もやしくんとふたりごはん」と報告。完成した「アスパラとベーコン、小松菜のペペロンチーノ」を披露。
シャキッとしたアスパラや小松菜、ベーコンがたっぷり入った彩り豊かなパスタで、赤唐辛子を効かせた食欲そそる仕上がりになっている。
夫婦水入らずの食卓の様子にファンから「お夕食のご準備ブログ！嬉しい」「新鮮なアスパラが…沢山！」「アスパラ入りのペペロンチーノ美味しそう」「とっても…美味しそう」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて更新した「夫婦ふたり」と題したブログでは、「夜ごはんは もやしくんとふたりごはん」と報告。完成した「アスパラとベーコン、小松菜のペペロンチーノ」を披露。
シャキッとしたアスパラや小松菜、ベーコンがたっぷり入った彩り豊かなパスタで、赤唐辛子を効かせた食欲そそる仕上がりになっている。
夫婦水入らずの食卓の様子にファンから「お夕食のご準備ブログ！嬉しい」「新鮮なアスパラが…沢山！」「アスパラ入りのペペロンチーノ美味しそう」「とっても…美味しそう」などの声が寄せられている。