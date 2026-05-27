3回に4連打を含む6安打で一挙5得点、3番・坂本の新打線が機能した

■巨人 5ー1 ソフトバンク（27日・東京ドーム）

巨人は27日、東京ドームで行われたソフトバンク戦で逆転勝ちし、連敗を5で止めた。3回に4連打を含む6安打で5得点を奪う集中打で試合を決めた。橋上秀樹監督代行は“監督初勝利”となった。

打線改造がハマった。1点を追う3回、3番・坂本勇人の中前打などで1死満塁から大城の押し出し死球で同点に。6番・キャベッジの勝ち越し2点打から4連打とつながり、この回一挙5点を挙げた。ベンチの橋上監督代行も笑顔でナインを称えた。

先発の戸郷は今季最長に並ぶ7回を投げて7安打1失点と好投を見せた。失点は3回に山本恵に許した右前適時打のみ。19日のヤクルト戦（いわき）に続き、今季2勝目（1敗）を挙げた。

家族への暴力行為で逮捕された阿部慎之助監督が26日に辞任。シーズン途中での監督退任は球団史上初めてだった。橋上監督代行の初陣となった26日は大敗を喫したが、この日は攻守がかみ合った。21日のヤクルト戦（神宮）から続いていた連敗を止め、交流戦は今季初勝利となった。（Full-Count編集部）