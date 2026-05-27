オキサイド<6521.T>は底堅い。２６日の取引終了後、ソニーグループ<6758.T>の先端レーザー技術をもとに設立されたスタートアップ企業ＳＣＡＬＥ ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ（ＳｘＰ社）の事業立ち上げを支援するとともに、同社との連携を推進していると発表しており、これを材料視した買いが下値に入っているようだ。



ＳｘＰ社は半導体レーザーと個体レーザーを融合したモノリシックチップ構造により、指先サイズでありながら高ピークパワーかつ短パルスを実現するレーザー光源技術を開発している。オキサイドはＳｘＰ社に対してクリーンルーム設備の一部貸与による研究開発環境の提供、山梨本社工場における試作支援などを行っている。今後も両者の強みを融合し、新たな事業創出及び事業化を進めるとした。



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出所：MINKABU PRESS