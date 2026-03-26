この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

KIDSPRO キッズ・プログラミング教室が「The Ultimate Minecraft Command Guide is Now on Amazon Worldwide! (Bedrock & Education)」を公開した。キッズ・プログラミング株式会社は2026年5月19日、Amazonにてマインクラフトのコマンド解説本の「英語版」を世界同時発売したことを発表した。

東京で2年連続No.1に輝いたプログラミングスクール「KIDSPRO」のノウハウが詰まったマイクラコマンド本が、ついに世界へ向けて展開される。日本国内にとどまらず、世界中のマイクラファンや教育関係者に向けた決定版マニュアルとなっている。

本書はマインクラフトの統合版および教育版に対応しており、300ページに及ぶ圧倒的なボリュームを誇る。実際の教室で使われている実践的なカリキュラムを基に構成され、基本的なコマンドブロックの操作から、NPCを使った高度なショップ機能の構築までを網羅している。さらに最大の特徴として、全40トリックの解説動画シリーズと完全連動しており、映像のチュートリアルを見ながら直感的に学ぶことができる。

個人のプログラミング学習用途はもちろん、教育現場での教科書としても最適な一冊である。本書はペーパーバック版およびKindle版が展開されており、用途や言語に合わせて各国のAmazonサイトで詳細を確認できる。

YouTubeの動画内容

00:00

マイクラコマンドガイド「英語版」がAmazonで発売開始
00:04

統合版・教育版に対応した300ページの決定版マニュアル
00:13

基本のコマンドブロックから高度なNPC設定まで網羅
00:28

40本以上の解説動画チュートリアルと完全連動
00:51

Kindle版（電子書籍）の紹介

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