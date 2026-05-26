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■山内泰幸氏による「カープ戦士の正体」（第1回=2016年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は元広島監督・緒方孝市氏について綴られた、山内泰幸氏による「カープ戦士の正体」（第1回=2016年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

「ダッシュで競走させていただけませんか？」

20年ほど前のことです。現役でプレーしていた私は無謀にも、3度の盗塁王を獲得した緒方孝市さんに短距離走を挑みました。

私が95年にカープに入団して2〜3年後、キャンプの練習後だったと思います。5歳年上の緒方さんは当時、バリバリのレギュラー。私が新人だった95年、シーズン中盤からレギュラーに定着し、101試合出場で47個もの盗塁を決めて初のタイトルを獲得すると、その年から3年連続で盗塁王に。脚力が強く、スライディングも速い。相手バッテリーが走ってくることが分かっている状況でも、ガチンコ勝負で塁を奪い取るような凄みがありました。

そんな緒方さんと一度でいいから走ってみたい──。

私はプロ野球選手でありながら、野球少年のような憧れの気持ちを抱いていました。

もっとも、私は投手であることを差し引いても、足には全く自信がありませんでした。ヨーイドンでスタート。5メートルほど走ったときにはもう、緒方さんは5メートル先を行っていました。案の定、完敗です。

「お前それ、冗談でやってんだろ？」

笑いながら言う緒方さんに私は、「どうやったらそんなに速く走れるんですか？」と尋ねました。すると緒方さんは、両腕を振って走る動きをしながら、「背中で走るんだよ」と、話していたことが印象に残っています。

09年に引退後、コーチを経て15年から監督になられた緒方さんは、現役時代同様、非常に研究熱心です。試合中、ストップウオッチ片手に采配する姿が印象的で、試合後も監督室にこもりきりで試合映像を見ながら、相手チームの分析をすることも珍しくありません。

これは解説者になってから聞いた話ですが、緒方さんは30歳前後から、試合後に当時スコアラーだった畝龍実さん（現投手兼分析コーチ）を訪ね、1打席目から最終打席まですべての打席をビデオでチェックし、翌日に備えたそうです。

就任2年目を迎えた今年、25年ぶりのリーグ優勝が目前に迫ってきました。2位の巨人との優勝争いを繰り広げる7月、「リメークドラマ」という単語が新聞紙上に躍りました。96年の広島は最大11.5ゲーム差を巨人にひっくり返され、優勝を逃しました。巨人はその再現もあるという見立てでした。選手として、その時に味わった悔しさと反省は、今も私の胸に刻み込まれています。

緒方さんも当事者ですから、思うところがあるはずだと考えた私は、「同じ轍を踏まないように、気を引き締めてという気持ちはあるんですか？」と尋ねました。すると緒方さんはこう言いました。

「『リメークドラマ』というけど、結局、追う方もつらいんよ。俺ら、ずっと追ってきたけど、追っても追っても追い越せなかったもん」

広島は昨15年、3位阪神と0.5ゲーム差の4位。私自身、緒方さんと一緒にコーチを務めた14年は、同じく阪神に0.5ゲーム差の3位という結果に終わりました。追われる立場としてつらさはあれど、追う巨人はもっとつらい──。過去2年の苦い経験も踏まえ、自分にそう言い聞かせていたのかもしれません。（つづく）

▽やまうち・やすゆき:広島県東広島市生まれの43歳。尾道商高、日体大を経て、94年のドラフト逆指名（1位）で広島入団。特徴的な「UFO投法」で1年目の95年に14勝を挙げて新人王。翌年も2ケタ勝利。02年に引退後、14年まで一軍投手コーチなどを歴任。通算45勝44敗、防御率4.40。