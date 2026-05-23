気になりながらも、ついあと回しにしてしまう片付け。子どもがいると、学用品などでますますものが増える一方です。今回は、モデル・俳優として活躍し、2人の男の子を育てる加藤ローサさんに、「捨て活」をめぐる葛藤や、日々をご機嫌に過ごすための工夫について教えてくれました。

今年こそは手放してすっきりさせたい！

片付けって、いつまでたっても終わらない永遠の課題ですよね。

【写真】加藤ローサさんが最近ハマっているもの

よく「ものは場所だけでなく、頭のなかのスペースも占めている」というけれど、本当にそのとおり。考えすぎてキャパオーバーになりそうなとき、やたらとゴミの日が待ち遠しくなるのは、「捨ててすっきりしたい！」という心の現れなのかもしれません。

わが家も例外ではなく、「片付けたい！」という願いとは裏腹に、子どもの文房具や学校のプリント、いつのまにか増えたノベルティが散乱中。雑誌や本も、「捨てる前にこのレシピを試してみようかな」とつい読み返してしまうから、なかなか減らないんですよね。

思い出のもの、どうやって手放す？

この春、二男が中学生になりました。小学校時代のものは整理できるかな、と思いつつ、不要になったランドセルを小物にリメイクしてくれるサービスが気になっていて。やってみたいと思う半面、またものが増えちゃう！ と葛藤しています。

ひとつひとつに思い出がつまっていると、手放すタイミングって本当に難しい。それでも、毎日をご機嫌に過ごすためにも、今年こそはいらないものを手放したい。

まずはずっと放置していた写真データの整理から。大事なものはアルバムにまとめて、データが入ったままの古いパソコンは潔く処分したいところです。

進まなかった片付けも、こうして皆さんに宣言することで、自分を追い込めるかも（笑）。胸をはって「やりました！」と報告できるように、そろそろ重い腰を上げようと思います。

ローサさんの“ご機嫌時間”

進学する子どもの将来を願って、再開した神社巡りと御朱印集め。気づけば甘味処や観光に夢中に。子どものための神頼みが、私のご機嫌時間になっています。