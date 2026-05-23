◆レスリング 明治杯全日本選抜選手権 第３日（２３日、東京・駒沢体育館）

世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子５７キロ級で２４年パリ五輪金メダルの藤波朱理（レスター）が、連勝を「１５２」に伸ばし、決勝に進出した。

今春、日大を卒業し、半導体などを扱う「レスター」に入社。社会人となって初の大会で真新しいシングレットを着て、会社の大応援団の声援を一身に受けながら登場すると、初戦だった準々決勝はテクニカルスペリオリティーで勝利して１５１連勝。続く、準決勝でも素早いタックルから足を取ってポイントを重ねて勝利。１５２まで連勝を伸ばした。

２４年パリ五輪後、階級を５７キロに上げて再出発。昨年１２月の全日本選手権では、決勝で徳原姫花（自衛隊）にあわやフォール負けの薄氷の勝利。プラス４キロが重くのしかかってきたが、男子選手と練習を重ねるなどパワーアップをはかり、進化につなげてきた。

三重県出身で今年のアジア大会はほぼ地元開催。決勝でしっかり結果を出し、堂々と向かうつもりだ。