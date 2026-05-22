¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×Åê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡É¡¡µ×¡¹¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤â¼¨¤·¤¿Îò»ËÅª¤ÊµÏ¿
ÂçÃ«¤ÎÀ¨¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î20Æü¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë8¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï5²ó88µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ4Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾ÆóÅáÎ®Éü³è¡ªÂçÃ«¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¢8¹æ¥¢¡¼¥Á¥·¡¼¥ó
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡ØCodifyBaseball¡Ù¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨0.73¤Î¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïº£µ¨¡¢49¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«4ÅÀ¤·¤«Í¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤ÎX¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Æ±¤¸»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òÆ±»þ¤ËµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤¬Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1900Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡Ê¸µ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿6²ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ã±ÆÈºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£