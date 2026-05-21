【ポケモン】メガライチュウX・Yのぬいぐるみがポケモンセンターに登場ポケセンオンラインでは本日5月21日より販売開始
【ぬいぐるみ メガライチュウX・Y】 5月21日 発売（店頭では5月23日～） 価格：各5,500円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、同社公式ショップ・ポケモンセンターオンラインにて「ぬいぐるみ メガライチュウX」と「ぬいぐるみ メガライチュウY」を5月21日に発売した（店頭では5月23日発売）。価格は各5,500円。
Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」にて、ライチュウがメガシンカしたすがたがぬいぐるみになって登場。ふたまたの尻尾が特徴のメガライチュウXと、こめかみから伸びたギザギザの体毛が特徴のメガライチュウYがラインナップされる。
なお、本商品は1人1点限りの購入制限が設けられている。
□ポケモンセンターオンライン「2026年5月21日発売 ぬいぐるみ」のページ
ぬいぐるみ メガライチュウX
ぬいぐるみ メガライチュウY
5月21日（木）、ライチュウがメガシンカしたすがたのぬいぐるみが、ポケモンセンターに登場！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) May 21, 2026
ふたまたの尻尾が特徴のメガライチュウＸと、こめかみから伸びたギザギザの体毛が特徴のメガライチュウＹがラインナップされているよ。
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