【ぬいぐるみ メガライチュウX・Y】 5月21日 発売（店頭では5月23日～） 価格：各5,500円

ポケモンは、同社公式ショップ・ポケモンセンターオンラインにて「ぬいぐるみ メガライチュウX」と「ぬいぐるみ メガライチュウY」を5月21日に発売した（店頭では5月23日発売）。価格は各5,500円。

Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」にて、ライチュウがメガシンカしたすがたがぬいぐるみになって登場。ふたまたの尻尾が特徴のメガライチュウXと、こめかみから伸びたギザギザの体毛が特徴のメガライチュウYがラインナップされる。

なお、本商品は1人1点限りの購入制限が設けられている。

□ポケモンセンターオンライン「2026年5月21日発売 ぬいぐるみ」のページ

ぬいぐるみ メガライチュウX

ぬいぐるみ メガライチュウY

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