広西と新疆でそれぞれ地震発生―中国

中国地震台網の公式測定によると、広西チワン族自治区柳州市柳南区で5月18日午前0時21分、マグニチュード5．2の地震が発生したとのことです。

18日午前4時の時点で、家屋の倒壊13棟、行方不明者3人、7000人余りが避難しました。被災地の通信、電力、水道、ガス、交通・道路などは正常に稼働しています。

柳州市柳南区では同日午後9時44分、再びマグニチュード5．2の地震が発生しました。震源の深さは8キロで、多くの地域で揺れを感じたとのことです。 広西チワン族自治区柳州市柳南区の震源地



またこれとは別に、中国地震台網の公式測定によると、新疆ウイグル自治区ウルムチ市沙依巴克区で18日午後4時32分、マグニチュード3．9の地震が発生し、震源の深さは30キロだったとのことです。地震発生時、ウルムチ市街地で揺れが感じられました。速報によると、同市の通信、電力、水道、鉄道、交通・道路などの状況は正常で、死傷者や物的損害の報告は入っていないとのことです。

同自治区アクス地区庫車（クチャ）市で18日午後1時7分、マグニチュード4．5の地震が発生し、震源の深さは13キロでした。（提供/CGTN Japanese）