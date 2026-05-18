『左ききのエレン』第7話 「あの⼈を幸せにしないで」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第7話のあらすじ場面カットが公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、5⽉19⽇（⽕）に放送される本作の第7話「あの⼈を幸せにしないで」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第7話「あの⼈を幸せにしないで」あらすじ＞
⾃⾝が企画する美⼤⽣向けフリーペーパーの取材を申し込むため、さゆりは3年ぶりにエレンのもとを訪れる。早速企画のプレゼンを始めるさゆりだが、きれい事でお前らしくないと取材を断るエレン。エレンに本⼼を⾒抜かれたさゆりは、これまで内に秘めていた⾃⾝の思いを語り出す。さゆりの⾔葉をきっかけに幼馴染の⼆⼈は初めて本⾳でぶ
つかり、理解を深めていくがーー。
＞＞＞第7話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第7話「あの⼈を幸せにしないで」あらすじ＞
⾃⾝が企画する美⼤⽣向けフリーペーパーの取材を申し込むため、さゆりは3年ぶりにエレンのもとを訪れる。早速企画のプレゼンを始めるさゆりだが、きれい事でお前らしくないと取材を断るエレン。エレンに本⼼を⾒抜かれたさゆりは、これまで内に秘めていた⾃⾝の思いを語り出す。さゆりの⾔葉をきっかけに幼馴染の⼆⼈は初めて本⾳でぶ
つかり、理解を深めていくがーー。
＞＞＞第7話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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