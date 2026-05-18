18日は、広い範囲で今シーズン一番の暑さとなりました。



18日午後1時半ごろの長岡駅前。南からの暖かい空気と強い日差しの影響で、日中はグングン気温が上がりました。5月中旬にも関わらず、ハンディファンや日傘を使って暑さをしのぐ人の姿が見られました。



■部活帰りの学生

「暑くなるのが早いです。夏バテみたいな感じがあった。」



魚沼市の小出と守門では18日午前中に最高気温が30℃を超え、県内で今シーズン初の『真夏日』となりました。その他の地域も日中は季節先取りの暑さで、28ある観測地点のうち11地点で30℃を超える『真夏日』となりました。