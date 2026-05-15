オリックス・山下舜平大投手（２３）が米国の病院で、右肘の靱帯（じんたい）再建術を受けたことが１４日、分かった。プロ６年目の今季は右肘のコンディション不良で開幕前に離脱。４月にはスローイングを再開していたが、思うように状態が上がらなかった。球団とも話し合いを重ね、今月上旬までに手術が決定。先発の軸として期待される１６１キロ右腕は、来季中の完全復活を目指すことになった。

山下が重要な決断をした。開幕前に右肘のコンディション不良で離脱し、最近はノースロー調整。複数回にわたり、検査を受けてきた。球団側とも話し合いを重ね、今月上旬までに方向性が決定。渡米し、右肘靱帯の再建術を受けた。長期離脱というショックは大きいが、まだ２３歳。来季中の完全復活だけを見据えた。

４月にはスローイングを再開した。「まだまだいける時期なので」と５月中の１軍復帰を思い描けるまで回復していた。しかし、その後のリハビリは一進一退。現状を踏まえ、最善策を模索してきた。従来のトミー・ジョン手術より早い、１年前後での競技復帰を目指したい山下の意思を受け止め、球団側も米国での手術に理解を示した形だ。

プロ６年目の山下は昨年、４試合で１勝無敗、防御率１・２５。成長過程による腰のコンディション不良を乗り越え、２１回２／３で３１奪三振と圧倒していた。「一年間完走して、規定投球回をクリアしたい。リーグ優勝、日本一を目指して頑張りたい」と今季に懸ける思いを打ち明け、１月の自主トレからキャンプと順調に消化。３月２０日の阪神とのオープン戦（京セラＤ）で登板を回避すると、状況が一変した。それでも、ファームでは右肘周辺や全体的な筋力強化を徹底。可能な限りのメニューにも取り組んでいた。

３年ぶりの優勝を目指すチームは、貯金８で首位を守っている。本来なら山下とともに先発の両輪として期待されるエース・宮城も左肘内側側副靱帯損傷で離脱中。今後は術後の経過を見守りながら、帰国後のリハビリに備えることになりそうだ。一番の武器は最速１６１キロの剛速球。明るい未来を信じ、舜平大は前へ進む。

◆山下舜平大のこれまで

▼２５年９月７日 開幕前に発症した成長過程による腰のコンディション不良が回復し、日本ハム戦（京セラＤ）で復帰。同年は４試合で１勝１ホールド、防御率１・２５。

▼２６年１月２２日 大阪・舞洲で自主トレを公開。

▼２月１８日 ２６年の初実戦となった練習試合・サムティ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で、２回を無安打無失点。

▼３月１１日 ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発し、今季の実戦では最長となる５回２／３を３失点、６奪三振。最速は１５５キロ。

▼３月２０日 右肘の不調で阪神戦（京セラＤ）の先発登板を回避し、離脱。翌２１日から大阪・舞洲でリハビリを開始。

▼４月７日 スローイングを再開したが、４月中にノースロー調整となった。

◆山下 舜平大（やました・しゅんぺいた）２００２年７月１６日、福岡県生まれ。２３歳。福岡大大濠では甲子園出場なし。２０年のドラフト１位でオリックス入団。プロ３年目の２３年に球団では６９年ぶりとなる１軍初登板で開幕投手。同年は９勝３敗、防御率１・６１でパ・リーグ新人王を受賞した。名前の由来は経済学者のヨーゼフ・シュンペーターから。通算成績は３４試合で１３勝９敗１ホールド、防御率２・１９。１９０センチ、１００キロ。右投右打。年俸３０００万円。