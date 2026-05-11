5月に入り、昼間は暑くなる日も出てきました。これからの季節に欠かせないエアコンですが…「2027年問題」という言葉、ご存じでしょうか。



エアコンをめぐり、変化が起きているようです。



今年も近づく、暑い夏。



熊本地方気象台によりますとことしの県内は厳しい暑さになる可能性が高い見通しとなっています。

そこで欠かせないのが「エアコン」です。ただ、今年は、家電量販店のエアコンコーナーに「2027年問題」の文字が。





■エアコン販売担当・岡隼輔さん「実際にどうなるのってことで、心配になってご来店される方が 今年は多かった」2027年4月、政府はエアコンの省エネ基準を厳格化します。省エネの性能を高める結果、新しい機種は販売価格の高騰が懸念されています。

一方で基準を満たしにくい旧型の低価格モデルは市場から減る可能性も…



このため、値上がり前にエアコンの買い替えを検討する人が増えているとみられます。

■客「（価格が）だいぶ上がるのかなと、早めに買い替えられるなら買い替えた方がいいかなと思って来た」「機能が良くなるにつれて値段がつり上がっていくので、 費用対効果というか、コスパを考えながら検討はしている」



およそ150台のエアコンを取り扱う熊本市の家電量販店では、去年製造された旧型モデルはほとんど完売。



先月からの売り上げは去年と比べ4割ほど伸びているといいます。（4月～5月上旬）



■エアコン販売担当・岡さん「本格的な夏が来る前に今お使いのエアコンの状態を今一度ご確認いただいて、少し余裕を持って買い替えを検討いただきたい」

迫る暑い夏。エアコンの2027年問題、知っておくべきポイントは？



家計にも影響しそうなエアコンの2027年問題、ポイントをまとめました。



来年4月から省エネ基準が引き上げられることで様々な変化が起きるといわれていますが、来年4月から使えなくなるわけではありません。



ただ、修理に関しては、製造から10年を過ぎると部品の入手が困難になる可能性があります。



一方で、省エネ性能が高いということは、電気代は安くなるメリットもあります。

エアコンの本体価格と電気代のバランスを考えて判断することが大事ですね。



自治体の中には省エネ家電の買い替えに補助金を出しているところもあります。詳しくはお住まいの市町村に確認をお願いします。