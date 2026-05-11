マツコ・デラックスが約2カ月ぶりに番組に復帰し、退院後に「3リットルぐらい飲んだ」という飲み物を明かした。

【映像】痩せた？マツコが約2カ月ぶりに番組復帰

5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、首の手術のため入院していたマツコが2カ月ぶりにスタジオに登場。入院中は病院食で食生活が変わったことから、久保田直子アナウンサーから「お肌のキメが…」と振られ、マツコが「ふざけんなよ、イジってんだろ（笑）」「2カ月化粧してなかったら、そりゃちょっとは肌キレイになるよね」と返すなど、元気な掛け合いを見せた。

番組内では、温泉旅館のロケで、宮下草薙・草薙航基が1カ月ぶりにアルコールを摂取したことを明かした。草薙は「しびれる、脳が」「くたばりそうですよ」と独特の表現で語り、スタジオのマツコは「面白いんだけど！死生観みたいなものが言葉に出てきてるよね（笑）」と絶賛のコメントを送る。

さらにマツコは、草薙のアルコール解禁に「あの気持ちスゴくわかるのよ」と強く共感。「入院して1カ月お酒飲んでなかったから、ヤバかった」と入院を振り返り、退院した際には「3リットルぐらい飲んだ！」と明かしてスタジオを驚かせた。

一方で、有吉弘行は「草薙はなんで酒を1カ月抜いていたのかが、俺は怖い（笑）」と、明かされなかった草薙の断酒にツッコミを入れていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）