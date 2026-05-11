マツコ・デラックスが11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。幼少期の頃に、線香を手に押しつけられていた過去を明かした。

番組はハラスメントの話題で盛り上がった。投資家の若林史江氏は「自己主張ばっかりでさ。本当のハラスメントはいけないんだけど、すべてをハラスメントという言葉に収めて、自分の主張を通そうとして何の我慢も利かないっていうさ。ある程度、理不尽なぐらいなことを子供の時に経験しておくのは大事かなと思うよね」と持論を展開した。

マツコは「私なんか、酷かったわよ？ 線香で根性焼きされてたから」と明かした。「お線香ブームがあった」と笑い飛ばした上で「仏壇がちゃんとあったからさ。だからもう…何度もされたわよ。でも言うこと聞かないから何度も…」と当時を振り返った。

家事は仏壇担当だったといい「お線香あげて、水あげて、ご飯あげてって私が担当だったの。だからもう、すげー短い線香をあげるようにしてたよ」と当時の対策を明かした。当時仏壇の線香が使われていたといい「あっ！ ってやった時には線香がない状態に」と説明した。