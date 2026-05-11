JRT四国放送

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5月に入り、新緑の季節となりました。

生命力あふれる巨樹を求めて、宮下アナウンサーがつるぎ町を訪ねました。

（宮下アナウンサー）
「巨樹王国・つるぎ町にやってきました。このトンネルの向こうで、森の巨人が私が来るのを待ってくれています」

県西部のつるぎ町は、樹齢が数百年を超える『巨樹』が80本以上点在する国内有数の巨樹の里。

巨樹にあやかった妖精が、町のキャラクターにもなっています。

（宮下アナウンサー）
「こんにちは、きょうはよろしくお願いします」

案内してくれるのは、つるぎ町認定の巨樹ガイド『つるぎの達人』の、兼西明さんたち4人です。

（宮下アナウンサー）
「今日は、どんな巨樹に会えるのでしょうか？」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「県内一の大きさを誇るアカマツ、上り坂を20分くらい登る」
「83歳のおばあさんでも登ったので、大丈夫ですよ」

初夏の山は、黄緑や若葉色など生命力を感じる色とりどりの緑が、私たちを出迎えてくれました。

どんな巨樹に合えるのか、期待が膨らみます。

（つるぎの達人・兼西明さん）
「そこが王太子神社」

境内に何本もの大きな木が生えている王太子神社。

一般的に巨樹とは、地上1.3メートル地点の幹周りが3メートル以上ある、樹木のことを言います。

（つるぎの達人・兼西明さん）
「ここのほとんどが巨樹」

（宮下アナウンサー）
「これが巨樹」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「これもこれも、これもね」

（宮下アナウンサー）
「高いし、太い」

（宮下アナウンサー）
「大分、幹が太いですよね。両手を広げた以上の太さがあります」

王太子神社のケヤキは、幹周りが5.55メートルある立派な巨木。

苔生した幹が、時の流れを感じさせます。

（つるぎの達人・兼西明さん）
「あの向こうあたりに、アカマツがある」

（宮下アナウンサー）
「そびえたっている」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「アカマツ」

（宮下アナウンサー）
「今から、あの高い所に登るんですね」

アカマツに出会うため、これから人があまり通らない山道を歩きます。

（つるぎの達人・兼西明さん）
「頑張っていきますよアカマツへ、頑張っていきましょ」

（宮下アナウンサー）
「はい」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「さぁ、いきますよ」

雨で足元が滑るコンディションの中、杖を突きながら登る私たち。

登り始めて5分も立たないうちに、アクシデント発生。

（つるぎの達人・兼西明さん）
「道がないじゃないですか」

（宮下アナウンサー）
「道がない？」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「どこやったかな」

（宮下アナウンサー）
「道なき道をいく？」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「わからん。前田さん、どこやったかな」

（前田恵子さん）
「もうちょっと向こう」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「まだまっすぐやな」

（前田恵子さん）
「はーい」

兼西さんたち「つるぎの達人」は、2008年から始まった巨樹を巡るツアーでガイドをしていました。

しかし、新型コロナの影響もあって2020年にツアーが休止。

再びガイドができるようになったのは、2025年の秋のことでした。

（宮下アナウンサー）
「（ツアーがなかったときは）寂しかったですか？」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「やっぱり寂しいね」

（宮下アナウンサー）
「コロナ禍あけてお客さんは…」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「徐々に増えてきたね」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「さぁここからきついよ」

（宮下アナウンサー）
「わぁすごい坂」

勾配の急な山道。

雨で滑りやすい落ち葉。

口数がだんだんと減る中、歩くこと約30分。

ようやく、目的のアカマツが見えてきました。

（つるぎの達人・兼西明さん）
「はい、つきました」

（宮下アナウンサー）
「着いたぁ。 すーごー」

奥大野のアカマツ。

高さ約21メートル、幹周り5.61メートルある四国最大のアカマツで、県の天然記念物に指定されています。

山の中に一本だけそびえたつ赤い巨人。

力強さを感じました。

（宮下アナウンサー）
「雨に濡れているのも、神秘的ですよね」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「一番いいのは、夕方の夕日が当たる時、一番きれい。赤がよく映える」

（宮下アナウンサー）
「真っ赤になってる？」

（つるぎの達人・兼西明さん）
「真っ赤に、真っ赤に、真っ赤に」

（宮下アナウンサー）
「はい、つるぎ」

新緑の季節、芽吹いた若葉から感じる生命力と、数百年大地に根を張り生きてきた巨樹から感じる安心感。

心が癒された、巨樹王国の一日でした。