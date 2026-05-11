5月に入り、新緑の季節となりました。



生命力あふれる巨樹を求めて、宮下アナウンサーがつるぎ町を訪ねました。



（宮下アナウンサー）

「巨樹王国・つるぎ町にやってきました。このトンネルの向こうで、森の巨人が私が来るのを待ってくれています」



県西部のつるぎ町は、樹齢が数百年を超える『巨樹』が80本以上点在する国内有数の巨樹の里。



巨樹にあやかった妖精が、町のキャラクターにもなっています。





（宮下アナウンサー）「こんにちは、きょうはよろしくお願いします」

案内してくれるのは、つるぎ町認定の巨樹ガイド『つるぎの達人』の、兼西明さんたち4人です。



（宮下アナウンサー）

「今日は、どんな巨樹に会えるのでしょうか？」

（つるぎの達人・兼西明さん）

「県内一の大きさを誇るアカマツ、上り坂を20分くらい登る」

「83歳のおばあさんでも登ったので、大丈夫ですよ」

初夏の山は、黄緑や若葉色など生命力を感じる色とりどりの緑が、私たちを出迎えてくれました。



どんな巨樹に合えるのか、期待が膨らみます。

（つるぎの達人・兼西明さん）

「そこが王太子神社」



境内に何本もの大きな木が生えている王太子神社。

一般的に巨樹とは、地上1.3メートル地点の幹周りが3メートル以上ある、樹木のことを言います。



（つるぎの達人・兼西明さん）

「ここのほとんどが巨樹」



（宮下アナウンサー）

「これが巨樹」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「これもこれも、これもね」

（宮下アナウンサー）

「高いし、太い」



（宮下アナウンサー）

「大分、幹が太いですよね。両手を広げた以上の太さがあります」

王太子神社のケヤキは、幹周りが5.55メートルある立派な巨木。



苔生した幹が、時の流れを感じさせます。



（つるぎの達人・兼西明さん）

「あの向こうあたりに、アカマツがある」



（宮下アナウンサー）

「そびえたっている」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「アカマツ」



（宮下アナウンサー）

「今から、あの高い所に登るんですね」



アカマツに出会うため、これから人があまり通らない山道を歩きます。

（つるぎの達人・兼西明さん）

「頑張っていきますよアカマツへ、頑張っていきましょ」



（宮下アナウンサー）

「はい」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「さぁ、いきますよ」

雨で足元が滑るコンディションの中、杖を突きながら登る私たち。



登り始めて5分も立たないうちに、アクシデント発生。



（つるぎの達人・兼西明さん）

「道がないじゃないですか」



（宮下アナウンサー）

「道がない？」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「どこやったかな」



（宮下アナウンサー）

「道なき道をいく？」

（つるぎの達人・兼西明さん）

「わからん。前田さん、どこやったかな」



（前田恵子さん）

「もうちょっと向こう」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「まだまっすぐやな」



（前田恵子さん）

「はーい」

兼西さんたち「つるぎの達人」は、2008年から始まった巨樹を巡るツアーでガイドをしていました。



しかし、新型コロナの影響もあって2020年にツアーが休止。



再びガイドができるようになったのは、2025年の秋のことでした。

（宮下アナウンサー）

「（ツアーがなかったときは）寂しかったですか？」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「やっぱり寂しいね」



（宮下アナウンサー）

「コロナ禍あけてお客さんは…」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「徐々に増えてきたね」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「さぁここからきついよ」

（宮下アナウンサー）

「わぁすごい坂」



勾配の急な山道。



雨で滑りやすい落ち葉。



口数がだんだんと減る中、歩くこと約30分。



ようやく、目的のアカマツが見えてきました。

（つるぎの達人・兼西明さん）

「はい、つきました」



（宮下アナウンサー）

「着いたぁ。 すーごー」

奥大野のアカマツ。



高さ約21メートル、幹周り5.61メートルある四国最大のアカマツで、県の天然記念物に指定されています。



山の中に一本だけそびえたつ赤い巨人。



力強さを感じました。

（宮下アナウンサー）

「雨に濡れているのも、神秘的ですよね」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「一番いいのは、夕方の夕日が当たる時、一番きれい。赤がよく映える」



（宮下アナウンサー）

「真っ赤になってる？」



（つるぎの達人・兼西明さん）

「真っ赤に、真っ赤に、真っ赤に」

（宮下アナウンサー）

「はい、つるぎ」



新緑の季節、芽吹いた若葉から感じる生命力と、数百年大地に根を張り生きてきた巨樹から感じる安心感。

心が癒された、巨樹王国の一日でした。