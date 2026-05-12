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「学校に行けない子が行く」は時代遅れ？今さら聞けない通信制高校の急増と驚きの実態

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「通信制高校がヤバすぎる〜データで考える『偏見3選』〜」を公開した。全高校生の10人に1人が通う通信制高校について、「学校に行けない子が仕方なく行く場所」という古い認識を一蹴し、最新の教育事情に基づく意外な事実を解説した。



動画冒頭、すぎやま氏は通信制高校の生徒数が約30万人にのぼり、全高校生の9.6%を占めているデータを示す。5年前から1.5倍に急増しており、2025年だけで29校が新規開校するなど、規模の急拡大が続いている背景を説明した。



続いて、世間に根強い3つの偏見を順に論破していく。1つ目の「落ちこぼれが行くところ」という偏見に対しては、10代の約半数が通信制高校にポジティブな印象を抱いているアンケート結果を紹介。「週5日通う通学型」や部活動が存在することに加え、起業やプロスポーツ選手、モデルといった明確な目標を持つ生徒が「攻めで通信制を選んでいる」というユニークな視点を提供した。



2つ目の「通信制だと大学に行けない」というイメージも、少子化と入試制度の変化により崩壊していると語る。現在、私立大学の57%が推薦や総合型選抜で受験されており、ペーパーテスト重視の一般入試は半数を切っている。「高校に入ったらハチマキ巻いて深夜まで勉強しないといけない」という考え方は「時代遅れすぎる」と切り捨てた。



3つ目の「お金がかかる」という誤解については、国の就学支援金制度により実質的な負担が公立と遜色ないレベルになっていると明言する。所得制限が撤廃され無償化が進んでいる一方、通信制サポート校は支援金の対象外となるため、費用負担の仕組みを正確に理解する必要があると付け加えた。



通信制高校は、もはや「逃げの選択」ではなく、個々の目標やペースに合わせた柔軟な学びの場へと進化を遂げている。すぎやま氏は、学校に通うことにこだわり苦しんでいる家庭に向けて「ぜひ視野を広げて学びの選択肢を増やしてあげてほしい」と呼びかけ、教育観をアップデートする重要性を提示して動画を締めくくった。