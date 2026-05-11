【ジュネーブ＝船越翔】大西洋を航行中にハンタウイルスの感染が相次いだクルーズ船が１０日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着した。

ＡＦＰ通信によると、船に残っていた乗客や乗員約１５０人のうち約９０人が下船し、専用の航空機などで帰路についた。１１日までに一部の乗員を除き、全員が下船する見通しという。

クルーズ船は集団感染の疑いが判明した後の６日、停泊していたアフリカの島国カボベルデの沖合を出発した。１０日午前にテネリフェ島に到着した後、健康状態のチェックを受けた乗客が次々と下船した。帰国便は各国が用意した。

乗客らは各地の保健当局の監督下で、医療施設や自宅での隔離や経過観察などの措置を受ける。世界保健機関（ＷＨＯ）はウイルスの最長の潜伏期間とされる４２日間の隔離を推奨している。

日本の外務省によると、クルーズ船に乗っていた日本人１人も下船し、英国政府手配のチャーター機で英国に退避した。健康状態に問題はないものの、ＷＨＯの推奨に基づく経過観察を受ける。日英両政府は４月、自国民保護の協力に関する覚書を交わしていた。

一部の島民はクルーズ船の寄港に反対していた。現地入りしたＷＨＯのテドロス・アダノム事務局長は住民向けの声明で「これは新型コロナウイルスではなく、公衆衛生上のリスクは低い。ＷＨＯの評価であり、軽々に判断したものではない」と強調した。

ＷＨＯによると、クルーズ船では６人に感染が確認され、いずれも人から人にまれに感染するアンデス型のハンタウイルスが検出された。感染疑いのある２人を合わせた計８人のうち、３人が死亡している。