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【安くバックアップ】BUFFALOのスマホ用SDカードリーダーをレビュー。Buffalo製の無料写真バックアップアプリに対応しています。SSD高いので、SDカードに保存がいいんじゃない

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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【安くバックアップ】BUFFALOのスマホ用SDカードリーダーをレビュー。Buffalo製の無料写真バックアップアプリに対応しています。SSD高いので、SDカードに保存がいいんじゃない」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、MagSafe対応のSDカードリーダー「BSCR520MGBK」を取り上げ、スマホの容量不足を安価に解決する方法を提示している。



動画内で戸田氏は、本体の構造を詳しくチェック。iPhoneの背面に磁石で貼り付く設計や、開いてスタンドとしても機能する利便性を紹介した。SDカードとmicroSDカードの同時認識が可能であり、標準のファイルアプリを通じて写真や動画を簡単に読み書きできる点に触れ、「車のドライブレコーダーのSDカードを読むのに、パソコン持ち出すの面倒じゃないですか」と語り、PC不要でデータを確認できる実用性を高く評価している。さらに、給電用ポートを備え、スマホを充電しながら使用できる点も「よく気が利いている」と称賛した。



続けて、BUFFALOが提供する無料の専用アプリ「写真バックアップ」を利用したデータ保存手順を実演。高価な外付けSSDを購入しなくても、余っているSDカードを活用してiPhoneの写真をバックアップできる運用方法を提案し、コストパフォーマンスの良さを強調している。



動画の最後で戸田氏は、本製品を63点と評価。「旅行先で写真撮ってバックアップ取りながら移動することもできますよね」と語り、外出先でのデータ管理に悩むユーザーに向けて、検討する価値のあるアイテムであると結論付けた。