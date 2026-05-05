20世紀を代表する英陶芸家 ルーシー・リーの回顧展が東京都庭園美術館で開催　日本では約10年ぶり

東京都庭園美術館が、20世紀を代表するイギリスの陶芸家 ルーシー・リー（Lucie Rie）の回顧展「ルーシー・リー展 ―東西をつなぐ優美のうつわ―」を開催する。会期は7月4日から9月13日まで。日本での展覧会開催は約10年ぶりとなる。

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ルーシー・リー（1902〜1995年）は、オーストリアのウィーンで誕生。ウィーン工芸美術学校でろくろを用いた制作を学び、陶芸の道へと進んだ。作家としての地位を順調に確立しながらも、1938年には戦争で亡命を余儀なくされ、以降はイギリス・ロンドンに拠点を移して活動した。ろくろから生み出される優雅なフォルムや、象嵌や掻き落とし技法による独創的な文様、釉薬によって生み出される豊かな色彩など、繊細さと凛とした佇まいのある作風が現在も多くの人々の支持を集めている。

同展では、ルーシー・リーの作品とあわせて、彼女と交流のあった作家たちの作品も展示。1章「ウィーンに生まれて」、2章「ロンドンでの出会い」、3章「東洋との出会い」、4章「自らのスタイルへ―陶芸家ルーシー・リー―」の4つのパートで構成する。

会場では、金沢の国立工芸館に寄贈された井内コレクションをはじめとした、国内のルーシー・リー作品が集結するほか、ウィーンで出会ったヨーゼフ・ホフマン（Josef Hoffmann）や、ロンドン時代に知り合ったバーナード・リーチ（Bernard Leach）、ハンス・コパー（Hans Coper）、濱田庄司などの作品も紹介。西洋と東洋が入り混じる背景のもと制作されたリーの作品を、同氏が生きた時代や出会った人から紐解く。

■ルーシー・リー展 ―東西をつなぐ優美のうつわ―

会期：2026年7月4日（土）〜9月13日（日）

会場：東京都庭園美術館（本館+新館）

所在地：東京都港区白金台5-21-9

時間：10:00〜18:00（入館は閉館の30分前まで）

※8月7日、14日、21日、28日（金）は夜間特別開館のため、21:00まで開館。

休館日：毎週月曜日

※ただし7月20日は開館、7月21日（火）は休館

観覧料：一般 1400円／大学生（専修・各種専門学校含む）1120円／高校生・65歳以上 700円／中学生以下は無料

主催：東京都庭園美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、東京新聞

展覧会公式ページ