おうちで過ごすGWを満喫！ホットプレート活用や映画館気分のレシピ5選

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混雑を避けておうちで過ごすゴールデンウィークを楽しむ人が増えています。せっかくの連休、家にいるからこそ楽しめる料理もありますよね。今回は、ワイワイ楽しく囲みたいホットプレートレシピと、おうちで映画館気分を盛り上げるフードをご紹介します。


食卓でジュージュー！「お店級・ミート＆コーンのカラフルライス」

ご飯が炊ければあとは食卓のホットプレートで仕上げるだけ。牛肉とコーン、バターを合わせたペッパーソースが絡んで、お店顔負けのガッツリ肉ごはんが完成します。クックパッドの「ご飯」人気検索で1位を獲得した殿堂入りレシピです。


▼野菜もたっぷり摂れる！「ホットプレートde蒸し豚しゃぶ」

ホットプレートに野菜と豚肉を並べて蓋をして10分。水も油も使わず、野菜の水分だけで蒸し上がります。たっぷりの野菜と豚肉が一度に食べられるのが嬉しいところ。お好みでポン酢やごまだれをつけてどうぞ。お好みで餃子を一緒に加えても楽しめます。


▼簡単・子供と一緒に作れる！「ホットプレートで餃子の皮ピザ」

大判の餃子の皮にソースと具材をのせてホットプレートで焼くだけ。トッピングは自由にアレンジできるので、家族それぞれ好きな具をのせる「ピザパーティー」として楽しめます。準備も後片付けも手軽なので、連休中のランチにもぴったりです。


▼おうち映画にぴったり！「キャラメルポップコーン

キャラメルの風味がたまらないポップコーンは、映画館の定番フードをおうちで再現できる一品。市販のポップコーンでも作れて、サクサクの食感と甘い香りがやみつきに。連休中のおうち映画のお供にどうぞ。


▼映画を見ながらかじりたい！「自慢のホットドッグ

プリっと焼いたウインナーとシャキシャキのキャベツを、バター＆マヨ＆ケチャップをたっぷり塗ったパンに挟んだホットドッグホットドッグの人気検索で3位の話題入りレシピです。大人用には粒マスタードをプラスするとよりおいしくなりますよ。



ホットプレートを囲んでわいわい作る料理も、映画を見ながら食べるおやつも、おうちならではの楽しみ方です。今年のゴールデンウィーク、ぜひ「おうちごはん」を思いきり楽しんでみてください。