おうちで過ごすGWを満喫！ホットプレート活用や映画館気分のレシピ5選

混雑を避けておうちで過ごすゴールデンウィークを楽しむ人が増えています。せっかくの連休、家にいるからこそ楽しめる料理もありますよね。今回は、ワイワイ楽しく囲みたいホットプレートレシピと、おうちで映画館気分を盛り上げるフードをご紹介します。

▼食卓でジュージュー！「お店級・ミート＆コーンのカラフルライス」

ご飯が炊ければあとは食卓のホットプレートで仕上げるだけ。牛肉とコーン、バターを合わせたペッパーソースが絡んで、お店顔負けのガッツリ肉ごはんが完成します。クックパッドの「ご飯」人気検索で1位を獲得した殿堂入りレシピです。

▼野菜もたっぷり摂れる！「ホットプレートde蒸し豚しゃぶ」

ホットプレートに野菜と豚肉を並べて蓋をして10分。水も油も使わず、野菜の水分だけで蒸し上がります。たっぷりの野菜と豚肉が一度に食べられるのが嬉しいところ。お好みでポン酢やごまだれをつけてどうぞ。お好みで餃子を一緒に加えても楽しめます。

▼簡単・子供と一緒に作れる！「ホットプレートで餃子の皮ピザ」

大判の餃子の皮にソースと具材をのせてホットプレートで焼くだけ。トッピングは自由にアレンジできるので、家族それぞれ好きな具をのせる「ピザパーティー」として楽しめます。準備も後片付けも手軽なので、連休中のランチにもぴったりです。

▼おうち映画にぴったり！「キャラメルポップコーン」

キャラメルの風味がたまらないポップコーンは、映画館の定番フードをおうちで再現できる一品。市販のポップコーンでも作れて、サクサクの食感と甘い香りがやみつきに。連休中のおうち映画のお供にどうぞ。

▼映画を見ながらかじりたい！「自慢のホットドッグ」

プリっと焼いたウインナーとシャキシャキのキャベツを、バター＆マヨ＆ケチャップをたっぷり塗ったパンに挟んだホットドッグ。ホットドッグの人気検索で3位の話題入りレシピです。大人用には粒マスタードをプラスするとよりおいしくなりますよ。





ホットプレートを囲んでわいわい作る料理も、映画を見ながら食べるおやつも、おうちならではの楽しみ方です。今年のゴールデンウィーク、ぜひ「おうちごはん」を思いきり楽しんでみてください。