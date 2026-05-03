【魚座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分をコントロールしましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
再度作戦を立て直したり、リサーチをし直すことがあるようです。ちょっとした闘争心も芽生えてしまうでしょう。仕事や公の場では子供っぽい所が出てしまいます。周囲の人達が細かい所まで観察しているので、自分を抑えることがあると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
ある程度までは、本命の人と仲良くできそうです。あと一歩関係が思い通りにいかない時は、相手が嫌がることをしていないかを考えてみましょう。シングルの方は、他の人を想っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの気持ちを汲み取ってくれません。
｜時期｜
5月7日 状況が読める ／ 5月9日 正しい行動がわからなくなる
｜ラッキーアイテム｜
期間限定商品
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞