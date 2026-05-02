【2026年 5/2〜5/16の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛5/2〜5/16｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





乙女座 8/23〜9/22

運気上昇！ 強引なくらいでOK

発展的な運勢。とくに押しの強さが幸運を引き寄せます。いつもなら引いてしまう場面でも、今期はもうワンプッシュしましょう。仕事も強気に出たほうがチャンスをつかめそう。「これはいける！」という直感も当たる可能性が高いときなので、自分を信じて行動してみて。対人関係ではまわりがあなたを必要としている予感。ぜひ友人や同僚、家族のためにひと肌脱いでください。健康面は目に留まったサプリメントが思いのほか効きそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

肉だんご 海外ドラマ 射手座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟