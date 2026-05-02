20匹もの保護猫さんたちと暮らしている動画投稿者ご夫妻。パパさんの“女子猫人気”は、相当なもののようで……。

大好きなパパさんをめぐって火花を散らすニャンズを捉えた動画は、記事執筆時点で11万再生を突破するとともに、「父ちゃんデレデレ」「幸せ光景のお裾分け頂きました」との反響が殺到しています。

【動画：パパのことが大好きな女子猫たち→熱烈にアピールして…愛を感じる『争奪戦』】

「かまって！」が止まらない…キジトラ猫・ひなこちゃんの“パパさん愛”

人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、大好きなパパさんの抱っこをめぐって“女子猫バトル”を展開するキジトラ猫『ひなこ』ちゃんとサビ猫『こげみ』ちゃんの様子です。

冒頭には、床掃除中のパパさんへ向け、キュートな鳴き声で“かまって”と語りかけるひなこちゃんの姿が。パパさんはたびたび掃除の手を止めて彼女を撫でるも、それでは物足りなかった様子。掃除中、パパさんへの熱烈アピールが止まることはなかったそう。

掃除を終えたパパさんがダイニングチェアに腰を下ろすと、ひなこちゃんはすかさず肩の上へ。彼女はその後もパパさんから離れなかったようで、動画内には、食後、彼女を背中に乗せたまま、食器をキッチンへと片づけるパパさんの姿が収められていました。

サビ猫・こげみちゃんの登場で、キャバクラならぬ“ニャバクラ”状態に！？

次のシーンには、日没後、ダイニングチェアでくつろぎのひとときを過ごすパパさんと、その胸に両前足をついて甘えるひなこちゃんが。そこに現れたのが“女子猫番長”の異名を持つサビ猫『こげみ』ちゃんで、彼女もまたパパさんに甘えたい様子だったといいます。

女子猫番長・こげみちゃんの登場に気づいたひなこちゃんは、彼女にパパさんを譲るかのようにしてテーブルへ後退を。その後2匹は揃って天板に座り、“指名”を待つかのようにパパさんを見つめたのだそう。彼女たちの熱い視線を浴びるパパさんは、ニャバクラのお客さんのようだったそう。

最後は交代制で抱っこを満喫！

ここで行動を起こしたのが女番長・こげみちゃん。彼女はパパさんへと足を踏み出し、その胸に身を預けたといいます。抱っこを満喫するこげみちゃんの背後には、依然としてテーブルに留まるひなこちゃんが。その姿は、抱っこの順番待ちをしているかのようだったそう。

こげみちゃんを左腕に抱きとめる一方、右手でひなこちゃんを撫でたというパパさんでしたが、パパさんの意識がひなこちゃんに向けられていることに、こげみちゃんはやきもちを焼いてしまった様子。どこかいじけた表情を浮かべ、自らパパさんの胸を下りてしまったのだとか。

こげみちゃん離脱後にパパさんの胸を独占したのは、テーブルで待機をしていたひなこちゃん。パパさんの抱っこを堪能する彼女の背後には、再びテーブルに戻り、抱っこの順番待ちをするこげみちゃんの姿があったそう。この日彼女たちは、代わる代わるパパさんの抱っこを楽しんだとのことです。

パパさん争奪戦の様子には「ニャ、ニャバクラ…。こげちゃんやひなこちゃんみたいな可愛い子(猫)来たら、そりゃもう、指名、延長ですね。こげちゃんとひなこちゃんにシャンパン(チュール)入れて下さい」「こげちゃんも、ひなちゃんも父ちゃん大好きね。父ちゃんモテモテ。嬉しそうにしてる父ちゃん可愛い。ねこまるけニャンズは皆、可愛い」とのコメントが殺到しています。

20匹もの愛猫さんたちと暮らすなか、地域猫さんのお世話と保護猫活動に尽力されている動画投稿者ご夫妻。人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、ニャンズ達のにぎやかな日常はもちろん、ご夫妻による保護を経て、優しい里親さんのもとへ巣立っていった保護猫たちの物語が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。