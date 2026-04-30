HIKAKIN、芸名の由来を告白「なぜか先輩が…」 “本名”も公表
YouTuberのHIKAKINが、29日放送のフジテレビ系バラエティー『奇跡体験！アンビリバボー』（後7：00）に出演。芸名の由来を告白した。
【動画】ヒカキンが『ONICHA』を発売 『みそきん』の次は麦茶をプロデュース
バナナマンの設楽統が「これ、名前のHIKAKINって、どうしてHIKAKINなの？オレ、最初は『非課金』（からきていると）思っていたの」と告白。
HIKAKINは「課金ゲームではないんですけど」と笑いつつ「名前が『ヒカル』なんですけど、なぜか先輩が『ヒカキン』って呼んできていて。意味はよくわからないんですけど」と意外な理由を打ち明けていた。
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HIKAKINは「課金ゲームではないんですけど」と笑いつつ「名前が『ヒカル』なんですけど、なぜか先輩が『ヒカキン』って呼んできていて。意味はよくわからないんですけど」と意外な理由を打ち明けていた。