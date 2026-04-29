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今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、アウトドアコーディネーターの森風美さんとカメラマンのショーンさんが、ボーダーコリーの「どんちゃん」とともに、キャンピングカーで大分県の観光スポットを満喫する様子が収められています。



一行がまず向かったのは、日本最大の水中鍾乳洞「稲積水中鍾乳洞」。犬連れでの入場が可能で、貸し出し用のカートに乗ったどんちゃんも一緒に洞窟内を探検しました。通年16度に保たれたひんやりとした洞窟内には、ブルーの照明で照らされた神秘的な水中洞や滝があり、併設されたエリアではレトロな「昭和の町並み」も楽しめます。



昼食は、完全個室で味わえる囲炉裏焼きのお店へ。地鶏などを堪能した後は、湯布院へと移動し温泉街の散策に向かいます。イギリスの町並みを再現した「YUFUIN FLORAL VILLAGE」を訪れたり、コロッケやとり天の食べ歩きを楽しんだりと、犬連れでも立ち寄れるスポットを巡りました。



さらに旅の締めくくりとして、犬と一緒に楽しめる陶芸体験に挑戦。森さんは先生のサポートを受けながらろくろを回して自分用の器を作り、どんちゃんも粘土に足型を押して記念のお皿を完成させました。



大自然からグルメ、手作り体験まで、愛犬と一緒に大分を遊び尽くした今回の旅。愛犬との旅行計画を立てる際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。