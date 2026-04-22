4月17日、18日の2日間にわたって日本公演を行った、アイドルグループ・BTS。「週刊文春」は今回、BTSメンバーの日本公演後の動向を“密着撮”することに成功した。

【写真多数】熱狂伝わる東京ドーム会場の空気、筋肉＆タトゥーがかっこよすぎる兵役中のメンバーの貴重な姿も…この記事の写真をすべて見る

BTSといえば、韓国発の世界的K-POPグループ。2020年にリリースした『Dynamite』で米ビルボード1位を獲得し、グラミー賞に3年連続ノミネートされた。2022年6月にグループ活動を一時休止し、メンバーが順次兵役に就いたが、2025年6月に全員の除隊が完了。完全体での活動を再開した。



BTS（2021年撮影） ©時事通信社

約7年ぶり完全体での東京ドーム公演

そして先日、約7年ぶりとなる完全体での日本公演を東京ドームで開催。2日間で約11万人を動員し、ARMY（BTSのファン）を熱狂させた。

メンバーそれぞれが日本滞在で満喫したのは…

公演後、メンバーはどこへ向かったのか。取材を進めていくと、伊豆方面へ直行したり、渋谷の居酒屋やバーで深夜まで過ごしたり、よみうりランドやアメ横を訪問したり、とメンバーそれぞれの日本滞在の様子をキャッチした。

4月22日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月23日（木）発売の「週刊文春」では、各メンバーのオフの行動や、兵役中のエピソード、資産や不動産投資の実態、ジョングクの熱愛説の行方などを報じている。

さらに「週刊文春 電子版」では、BTS来日に関する4本のオリジナル記事を緊急配信。誌面では掲載しきれなかった多数の写真とともに、知られざる公演の舞台裏やオフの行動の詳細などを報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月30日号）