d4vdを第1級殺人罪で起訴、14歳少女を「口封じ」で殺害の疑い
ロサンゼルス郡地方検事局は4月20日（月）、14歳のセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したとして、d4vd（デイヴィッド）を特殊な状況下における第1級殺人罪で起訴したと発表した。有罪判決が下された場合、終身刑または死刑が科される可能性がある。
ロサンゼルス郡のネイサン・ホックマン地方検事によると、本名デイヴィッド・アンソニー・バークこと同歌手は、第1級殺人罪に加え、14歳未満の者に対する性的暴行および死体損壊の罪にも問われている。ホックマン検事は、殺人罪に付随する「特殊な状況」として、待ち伏せ（不意打ち）、進行中の捜査における目撃者の殺害、および経済的利益を挙げた。
バークの弁護士は、米ローリングストーン誌によるコメント要請に即座には応じなかった。
検事局が起訴を発表したのは、リヴァス殺害の容疑でバークが先週木曜日（4月16日）に逮捕されたことを受けてのことだ。7カ月前、ロサンゼルス市警察（LAPD）は、押収されたバーク所有のテスラのフロントトランクから、切断され激しく腐敗したリヴァスの遺体を発見していた。
第1級殺人罪に関連する特殊な状況について、ホックマン検事は、リヴァスが亡くなる前、バークによる14歳未満の者への「わいせつな性的行為」に関する捜査の目撃者であったことを明らかにした。さらに、殺人容疑における「経済的利益」という項目については、「セレステによって脅かされていた、バーク氏の極めて収益性の高い音楽キャリアを維持するためであった」と付け加えた。
ホックマン検事に続いて発言したLAPDのジム・マクドネル局長は、捜査中に捜査官が「大量のデジタルおよび法医学的証拠を回収・分析した」と述べたが、具体的な詳細は明かさなかった。検事局が出したプレスリリースでは、バークが「犯行に際し、鋭利な器具という致命的で危険な武器を自ら使用した」という追加の申し立てが記されており、犯行の手口が示唆されている。
ホックマン検事はその後、リヴァスの検視報告書がまもなく一般公開されることを明らかにした。リヴァスの検視結果は捜査継続を理由に数カ月間秘匿されており、昨年にはLAPDと検視局の間で公開をめぐる争いも起きていた。
逮捕〜起訴に時間がかかった理由
地方検事は、バークの逮捕と起訴にこれほど時間がかかった理由についても言及した。「目撃証言がない場合や、犯行の瞬間を捉えたビデオがない状況では、あらゆるデジタル・法医学的証拠を精査するために、非常に厳格かつ徹底した捜査を行わなければならない。誰が、いつ、どのように、そしてその時の心理状態はどうであったかを判断するために必要なすべての情報を得るべく、協力的、時には非協力的な証人たちと対話する必要がある。我々がこれまで行ってきたのは、まさにその作業だ」
逮捕後、バークの弁護士団は彼が殺人犯であることを否定する声明を出した。ブレア・バーク、マリリン・ベドナルスキ、レジーナ・ピーターの各弁護士は当時の声明で、「はっきりさせておくが、この事件の実際の証拠は、デイヴィッド・バークがセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したのではないこと、そして彼女の死因ではないことを証明するだろう。我々はデイヴィッドの無実を強力に主張していく」と述べている。
リヴァスの遺体は昨年9月、ハリウッドの車両保管所から、押収されたテスラから「悪臭」がするとの通報を受けて駆けつけたLAPDによって発見された。発見当時、遺体の腐敗が進んでいたため、警察は即座に身元を特定できなかった。しかし、テキサス州のナンバープレートが付いた2023年型テスラ・モデルYがバーク名義で登録されていることは、その時点で判明していた。当時バークはツアー中であったが、彼の担当者は当局に「協力している」との声明を出していた。
ロサンゼルス郡のネイサン・ホックマン地方検事によると、本名デイヴィッド・アンソニー・バークこと同歌手は、第1級殺人罪に加え、14歳未満の者に対する性的暴行および死体損壊の罪にも問われている。ホックマン検事は、殺人罪に付随する「特殊な状況」として、待ち伏せ（不意打ち）、進行中の捜査における目撃者の殺害、および経済的利益を挙げた。
検事局が起訴を発表したのは、リヴァス殺害の容疑でバークが先週木曜日（4月16日）に逮捕されたことを受けてのことだ。7カ月前、ロサンゼルス市警察（LAPD）は、押収されたバーク所有のテスラのフロントトランクから、切断され激しく腐敗したリヴァスの遺体を発見していた。
第1級殺人罪に関連する特殊な状況について、ホックマン検事は、リヴァスが亡くなる前、バークによる14歳未満の者への「わいせつな性的行為」に関する捜査の目撃者であったことを明らかにした。さらに、殺人容疑における「経済的利益」という項目については、「セレステによって脅かされていた、バーク氏の極めて収益性の高い音楽キャリアを維持するためであった」と付け加えた。
ホックマン検事に続いて発言したLAPDのジム・マクドネル局長は、捜査中に捜査官が「大量のデジタルおよび法医学的証拠を回収・分析した」と述べたが、具体的な詳細は明かさなかった。検事局が出したプレスリリースでは、バークが「犯行に際し、鋭利な器具という致命的で危険な武器を自ら使用した」という追加の申し立てが記されており、犯行の手口が示唆されている。
ホックマン検事はその後、リヴァスの検視報告書がまもなく一般公開されることを明らかにした。リヴァスの検視結果は捜査継続を理由に数カ月間秘匿されており、昨年にはLAPDと検視局の間で公開をめぐる争いも起きていた。
逮捕〜起訴に時間がかかった理由
地方検事は、バークの逮捕と起訴にこれほど時間がかかった理由についても言及した。「目撃証言がない場合や、犯行の瞬間を捉えたビデオがない状況では、あらゆるデジタル・法医学的証拠を精査するために、非常に厳格かつ徹底した捜査を行わなければならない。誰が、いつ、どのように、そしてその時の心理状態はどうであったかを判断するために必要なすべての情報を得るべく、協力的、時には非協力的な証人たちと対話する必要がある。我々がこれまで行ってきたのは、まさにその作業だ」
逮捕後、バークの弁護士団は彼が殺人犯であることを否定する声明を出した。ブレア・バーク、マリリン・ベドナルスキ、レジーナ・ピーターの各弁護士は当時の声明で、「はっきりさせておくが、この事件の実際の証拠は、デイヴィッド・バークがセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したのではないこと、そして彼女の死因ではないことを証明するだろう。我々はデイヴィッドの無実を強力に主張していく」と述べている。
リヴァスの遺体は昨年9月、ハリウッドの車両保管所から、押収されたテスラから「悪臭」がするとの通報を受けて駆けつけたLAPDによって発見された。発見当時、遺体の腐敗が進んでいたため、警察は即座に身元を特定できなかった。しかし、テキサス州のナンバープレートが付いた2023年型テスラ・モデルYがバーク名義で登録されていることは、その時点で判明していた。当時バークはツアー中であったが、彼の担当者は当局に「協力している」との声明を出していた。