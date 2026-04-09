この時季にしか味わえない新タマネギは、みずみずしい甘味とやわらかな食感がなによりの魅力です。そんな旬の素材を活かして、火を使わずレンジにおまかせでパパッと完成する副菜があれば、忙しい日の食卓もパッと華やぐもの。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、新タマネギをまるごと味わいつくす「レンジ蒸し」のレシピを教えてもらいました。

甘みがじゅわっ！レンジでトロトロ「新タマネギのまるごと蒸し」

今回は、新タマネギの甘みがぐっと引き立つ「新タマネギのまるごとレンジ蒸し」を紹介します。

【写真】材料はこちら！

十字に浅く切り込みを入れてからレンジにかけることで、中まで火がとおりやすく、味がしっかりなじむのがおいしさのポイントです。

とろとろに蒸し上がったところに、バターしょうゆとカツオ節を合わせるだけで、シンプルながらも満足感のある味わいに仕上がります。

旬の素材を活かした、あと一品ほしいときにも重宝する春の副菜です。

●新タマネギのまるごとレンジ蒸し

【材料（2人分）】

新タマネギ 2個

バター（有塩） 10g

しょうゆ 小さじ2

カツオ節 適量



【つくり方】

（1） 新タマネギは皮をむき、上下を少し切り落とし、半分ほどの深さまで十字に切り込みを入れる。

（2） 耐熱皿に並べ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で6〜7分加熱する。竹串がすっととおるくらいやわらかくなったら取り出す。

（3） それぞれバターをのせ、しょうゆをかける。カツオ節をふる。お好みで黒コショウをかけても。

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください