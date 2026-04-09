波瑠、自身の行動が「軽率かもしれない」 ドッグランで“マダム”との交流明かす
俳優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲスト出演し、自身のLINE友だちの人数や、愛犬家ならではの交流エピソードを明かした。
【写真】「指輪ぁぁあああああ 尊い」「幸せそう」“指輪キラリ”春のお出かけショット披露の波瑠
番組では「LINE友だち1000人VS10人！生態調査SP」と題したテーマでトークを展開。波瑠は自身のLINE友だち数について「186人」と公表し、スタジオの関心を集めた。
また、「愛犬家同士は仲良くなりやすい」と語る波瑠は、かつてドッグランへ頻繁に通っていた頃の出来事を回顧。駐車場の精算機が小銭しか使えず、両替のために歩き出したところ、ドッグランだけで会うマダムと遭遇したという。
あいさつを交わした際、事情を察したマダムから「貸してあげるから一緒に行きましょう」と救いの手が差し伸べられ、駐車場代を立て替えてもらったと告白。翌日に再会して無事返金したと語ると、スタジオからはその警戒心のなさに驚きの声が上がった。
スタジオの微妙な空気を感じ取った波瑠は、自ら「（自分の行動は）軽率かもしれないです」と苦笑い。これに対し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「言いづらいことを本人から言っていただいてありがとうございます！」と即座にツッコミを入れると、スタジオは大きな爆笑に包まれた。
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番組では「LINE友だち1000人VS10人！生態調査SP」と題したテーマでトークを展開。波瑠は自身のLINE友だち数について「186人」と公表し、スタジオの関心を集めた。
また、「愛犬家同士は仲良くなりやすい」と語る波瑠は、かつてドッグランへ頻繁に通っていた頃の出来事を回顧。駐車場の精算機が小銭しか使えず、両替のために歩き出したところ、ドッグランだけで会うマダムと遭遇したという。
スタジオの微妙な空気を感じ取った波瑠は、自ら「（自分の行動は）軽率かもしれないです」と苦笑い。これに対し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「言いづらいことを本人から言っていただいてありがとうございます！」と即座にツッコミを入れると、スタジオは大きな爆笑に包まれた。