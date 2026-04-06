『CDTVライブ！ライブ！』豪華出演アーティスト＆歌唱曲を発表
TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、20日午後7時から生放送される。このほど、豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】パジャマ姿のtimeleszがスヤスヤ…収録曲「あくび」MV場面写真
Adoは、テレビ初披露となる「ビバリウム」と「アイ・アイ・ア」に加え、人気曲「踊」を含む3曲をすべてフルサイズで歌唱。「ビバリウム」は自身初の実写MVでも注目を集めており、パフォーマンスに期待が高まる。
アイナ・ジ・エンドはアニメ主題歌「ルミナス - Luminous」、DA PUMPはm.c.A・Tの楽曲をリメイクした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。
timeleszは、注目を集める「GOOD TOGETHER」とテレビ初披露となる「4分間だけ時間をください」をパフォーマンス。櫻坂46は藤吉夏鈴がセンターを務める「The growing up train」、INIは池崎理人（※崎＝たつさき）が作詞に参加した「All 4 U」、&TEAMはダンスナンバー「We on Fire」、TWSは日本のテレビで初披露となる「OVERDRIVE」をそれぞれフルサイズで届ける。
Little Glee Monsterは、4月12日スタートの堤真一主演ドラマ『GIFT』の挿入歌「一輪」をフルサイズでテレビ初披露する。
■出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
&TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
Little Glee Monster「一輪」
【写真】パジャマ姿のtimeleszがスヤスヤ…収録曲「あくび」MV場面写真
Adoは、テレビ初披露となる「ビバリウム」と「アイ・アイ・ア」に加え、人気曲「踊」を含む3曲をすべてフルサイズで歌唱。「ビバリウム」は自身初の実写MVでも注目を集めており、パフォーマンスに期待が高まる。
アイナ・ジ・エンドはアニメ主題歌「ルミナス - Luminous」、DA PUMPはm.c.A・Tの楽曲をリメイクした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。
Little Glee Monsterは、4月12日スタートの堤真一主演ドラマ『GIFT』の挿入歌「一輪」をフルサイズでテレビ初披露する。
■出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
&TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
Little Glee Monster「一輪」