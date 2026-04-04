この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【意外と知らない】なぜフランス大統領は日本で「カメハメハ」のポーズをとったのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「フランス大統領が日本で「カメハメハ」した理由」と題した動画を公開した。動画では、フランスのエマニュエル・マクロン大統領が日本で披露したパフォーマンスの意図と、フランスにおける日本の漫画文化の絶大な影響力について解説している。



動画の冒頭、マクロン大統領が日本で「かめはめ波」のポーズをとる映像が紹介される。フロリアンは、大統領がこのような行動をとった背景には、フランスが日本に次ぐ「世界第2位の漫画消費国」であるという事実があると説明する。マクロン大統領は日本への公式訪問の際、「漫画はただの娯楽ではない」「若者が読書に入る入口になる」と発言。さらに、2028年に向けて日本と協力し、漫画をただ消費するだけでなく、共に創り上げていく未来を見据えているという。



続いてフロリアンは、自身と日本の漫画との出会いについて言及する。若い頃は決して良い環境にいなかったが、日本の漫画に描かれる「努力する主人公」や「諦めない姿勢」「仲間との絆」に触れ、自身の考え方が大きく変わったと振り返る。「漫画は自分の人生に大きな影響を与えました」「人生を変える力があります」と熱弁し、アニメや漫画をきっかけに日本の文化や音楽に惹かれ、日本で生活する夢を実現させた自身の半生を語った。



日本人にとっては日常的な漫画やアニメだが、海外の人々にとっては人生の指標となる特別な存在でもある。フランス大統領のユニークなパフォーマンスは、日本のポップカルチャーがいかに世界で深く愛され、国境を越えて人々の心を動かしているかを物語っている。