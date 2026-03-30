けんみんボックスにも、視聴者のみなさんから県内各地の桜の便りが届いています。



2分38秒の県内、桜の旅です。

◇撮影・橋本 茂幸さん 3月29日・つるぎ町貞光柴内桜堂のエドヒガンザクラ

◇撮影・大野 祐吉さん 3月29日・八万町上長谷「阿波雅桜」

◇撮影供・佐々木信也さん 3月29日・阿南市深瀬町深瀬八幡神社午尾の滝

◇撮影・原田 佳彦さん 3月29日・水辺の楽校中鳥川公園

美馬市の水辺の楽校中鳥川公園の川沿いに植えられた約300本、400メートルにわたるの桜並木。





◇撮影・橋本 茂行さん 3月26日・赤松元気村

統廃合で廃校になった重清西小学校と重清東小学校の児童の卒業記念に植えられました。閉校する母校とともに、ふるさとの思い出がここに残され続けています。

美波町赤松「元気村」



美波町赤松の福祉施設内の桜も今見ごろを迎え、あたりをピンクに染めています。



敷地ではヤギも花見の様子。

◇撮影・小椋 義勝さん 3月27日・三好市 大歩危駅周辺

大歩危駅周辺の線路脇にも桜並木はあります。



撮影者によりますと、今から60年以上前に許可を得て地元の女性たちが苗木から育てたそうです。



駅舎とともに桜たちが見てきた人びとの営み。



たくさんの思いをのせて。

◇撮影・佐々木信也さん 3月29日・那賀町吉野 川口ダム

撮影当時は五分咲き



ライトアップ午後6時30分～午後10時4月6日まで。

◇視聴者撮影 3月30日・デ・レイケ公園

◇撮影・佐々木信也さん 3月28日・熊谷町シル谷

阿南市熊谷町では、約200本のソメイヨシノが今見ごろを迎えています。



春満開花盛り、4月早々には満開を迎えるということです。