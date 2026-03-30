春爛漫！ けんみんボックスに県内各地から「桜の便り」【徳島】
けんみんボックスにも、視聴者のみなさんから県内各地の桜の便りが届いています。
2分38秒の県内、桜の旅です。
◇撮影・橋本 茂幸さん 3月29日・つるぎ町貞光柴内桜堂のエドヒガンザクラ
◇撮影・大野 祐吉さん 3月29日・八万町上長谷「阿波雅桜」
◇撮影供・佐々木信也さん 3月29日・阿南市深瀬町深瀬八幡神社午尾の滝
◇撮影・原田 佳彦さん 3月29日・水辺の楽校中鳥川公園
美馬市の水辺の楽校中鳥川公園の川沿いに植えられた約300本、400メートルにわたるの桜並木。
閉校する母校とともに、ふるさとの思い出がここに残され続けています。
◇撮影・橋本 茂行さん 3月26日・赤松元気村
美波町赤松「元気村」
美波町赤松の福祉施設内の桜も今見ごろを迎え、あたりをピンクに染めています。
敷地ではヤギも花見の様子。
◇撮影・小椋 義勝さん 3月27日・三好市 大歩危駅周辺
大歩危駅周辺の線路脇にも桜並木はあります。
撮影者によりますと、今から60年以上前に許可を得て地元の女性たちが苗木から育てたそうです。
駅舎とともに桜たちが見てきた人びとの営み。
たくさんの思いをのせて。
◇撮影・佐々木信也さん 3月29日・那賀町吉野 川口ダム
撮影当時は五分咲き
ライトアップ午後6時30分～午後10時4月6日まで。
◇視聴者撮影 3月30日・デ・レイケ公園
◇撮影・佐々木信也さん 3月28日・熊谷町シル谷
阿南市熊谷町では、約200本のソメイヨシノが今見ごろを迎えています。
春満開花盛り、4月早々には満開を迎えるということです。