ロッテの「雪見だいふく」公式「X」アカウントが、「さくらの日」である3月27日、“妄想デザイン”の「花見だいふく」の画像を投稿。投稿は30万回以上表示され、約1万件の「いいね」を集めています。

【画像】えぇ…かわいすぎる！ コチラが妄想パッケージ「花見だいふく」です！ 食べてみたい…！！

ピンク色の「雪見だいふく」に「かわいい！」と絶賛する声

公式アカウントは、「もしも春限定の雪見だいふくがあったら…妄想でデザインをしてみました」とコメント。ピンク色をベースにした、「花見だいふく」の画像を投稿しました。「花見だいふく」は、おなじみ「雪見だいふく」の白い餅がピンク色になっています。

実際には販売されていない商品ですが、X上では、「欲しいです！」「パッケージめっちゃかわいいですね」「わ〜すてき！あったら食べたい」「春〜って感じ」「妄想にしておくのがもったいない」「絶対買う」「新発売かと思ったら違った。ぜひ販売お願いします！」と絶賛する声が上がっています。

フレーバーとしては、「桜味出して欲しい…」「イチゴ味でお願いします」「桜餅味で、桜の塩漬けの塩味もプラスしてほしい」「中のアイス部分も桜餅味だったら春っぽくてうれしいな」というコメントが寄せられました。

